¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¼«Ê¬¤Î¡ÖÆþ¾ì¶Ê¡×¤¬¡Ö¥·¥´¥Ç¥¡×¤Ø¤Î¸°¡¿Ãª¶¶¹°»ê vol.46
¡½¡Î¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥×¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡Ï¡½
¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¿Íµ¤¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤·¤Æ¡Ö100Ç¯¤Ë°ì¿Í¤Î°ïºà¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¡¢Âè11Âå¼ÒÄ¹¡Ê¡Ç23Ç¯12·î½¢Ç¤¡Ë¤âÌ³¤á¤ëÃª¶¶¹°»ê¤¬¡¢Æü¡¹¤Î·ãÌ³¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ò¤é¤á¤¤¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¯³Ø¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£º£²ó¤Ï»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ëÃË¤ÎÆþ¾ì¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£Ãª¶¶¼ÒÄ¹¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡Ê°Ê²¼¡¢Ãª¶¶¹°»ê»á¤Î´ó¹Æ¡Ë
¢¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¼ÒÄ¹¡¦Ãª¶¶¹°»ê¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹Ê³Æ®µ
¡¡½ë¤¤Æü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤É¤¦¤»9·î¤â»Ä½ë¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤È¡¢ÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Æü¾ï¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¡¢½ë¤¤Æü¡¹¤âÁ´ÎÏ¤Ç²á¤´¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¡×¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢ËèÄ«¡¢Ê³¤¤Î©¤Ä¤è¤¦¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¹Í¤¨¤Ë¹Í¤¨È´¤¤¤¿·ë²Ì¡¢°ì¤Ä¤ÎÅú¤¨¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤â¡ÖÆþ¾ì¶Ê¡×¤ò·è¤á¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡£
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÆþ¾ì¤Ë¤Ï¡¢Áª¼ê¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶Ê¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Íº¹¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÆþ¾ì¶Ê¡ÖLOVE ¡õ ENERGY¡×¤òÄ°¤¯¤È¡¢»î¹ç¤Ø¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¼«Æ°Åª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢µÕ¤Ë»î¹ç°Ê³°¤Î¤È¤¤ÏÆþ¾ì¶Ê¤ò¤¢¤Þ¤êÄ°¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¡¢µ²±¤È²»³Ú¤Ï¿¼¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¤¦¤Þ¤¯ÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¼ê¤Ï¤Ê¤¤¡ª¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡4·î¤ËÆþ¼Ò¤µ¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤Ï¡¢È¾Ç¯¶á¤¯¤¿¤Á¡¢»Å»ö¤Ë¤â´·¤ì¤Æ¤¤¿¤«¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡¢ËèÆü¥®¥ê¥®¥ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëº¢¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¾õ¶·¤Ï°ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¤Ã¤È´õË¾¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡£
¡¡¤½¤Î¤È¤¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¶Ê¤Ï¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â¸ú²ÌÅª¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¥¢¥é¡¼¥à¤ò¤½¤Î¶Ê¤Ë¤¹¤ë¤â¤è¤·¡£½Ð¼Ò¤Þ¤Ç¤Î°ÜÆ°Ãæ¤ËÄ°¤¯¤â¤è¤·¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤Î¥ª¥ó¥ª¥Õ¤ò¼«Ê¬¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢»Å»ö¤Î¸úÎ¨¤âÇú¾å¤¬¤ê´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤¨¡© ¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡©
¡¡³Î¤«¤Ë¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ï¡¢Ëè²ó¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤¬ÂØ¤ï¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤â°ã¤¤¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ä¡Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¶Ê¤òÄ°¤¯¤À¤±¤Çµ¯¤³¤ëÌµ°Õ¼±²¼¤Î½ÖÈ¯Åª¤ÊÈ¿±þ¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë»È¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¡£
¡¡À¤¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¡Ö¥·¥´¥Ç¥¡Ê»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡Ë¡×¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤«¤·¤é¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¤Ï¤º¡ÊÃÇÄê¡Ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤Î½ô·»¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â¤³¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤È¡£
¡¡¤¢¤È¡¢¤³¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ï»Å»ö°Ê³°¤Î¤È¤¤Ë¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤Î¶Ê¤ä¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¶Ê¤ò¡£¹ðÇò¤ä¥Ç¡¼¥È¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢Í¦µ¤¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ëÎø¤Î²Î¤ò¡£
¡¡µÕ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¡¢»Å»ö¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢»×¤¤½Ð¤Î¶Ê¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ú»Å»ö¤Î½¼¼Â⇄¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î½¼¼Â¡Û¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£»Å»ö¤â100%¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â100%¡£
¡¡ÍýÁÛÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºÇ½é¤«¤éÌµÍý¤À¤È·è¤á¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¿¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÀÎ¡¢ÂçÀèÇÚ¤Î¥Þ¥µºØÆ£¤µ¤ó¤â¡Ö¥´¡¼¥Õ¥©¡¼¥Ö¥í¡¼¥¯¡×¡¢Åö¤¿¤Ã¤ÆºÕ¤±¤í¡¢¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤â¤·ºÕ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¡¢¤Û¤é¡¢¤Þ¤¿¡¢½¦¤¤½¸¤á¤Æ¤µ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢¡º£½µ¤Î¥ª¥ì¼Ò·±¡¡¡ÁThis Week¡Çs LESSON¡Á
²»³Ú¤ò¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¡¢»Å»ö¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â¡¢100¡ó¤Ç½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤Ù¤·¡ª
¡ãÊ¸¡¿Ãª¶¶¹°»ê¡¡¼Ì¿¿¡¿©¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡ä
¡½¡Î¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥×¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡Ï¡½
¡ÚÃª¶¶¹°»ê¡Û
1976Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÂè11Âå¼ÒÄ¹¡Ê¡Ç23Ç¯12·î½¢Ç¤¡Ë¤Ç¤¢¤ê¸½Ìò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡Ö100Ç¯¤Ë°ì¿Í¤Î°ïºà¡×¡£ÆÀ°Õµ»¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥Õ¥í¡¼¡×¡£¿ÈÄ¹181Ñ ÂÎ½Å101Ô
¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¿Íµ¤¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤·¤Æ¡Ö100Ç¯¤Ë°ì¿Í¤Î°ïºà¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¡¢Âè11Âå¼ÒÄ¹¡Ê¡Ç23Ç¯12·î½¢Ç¤¡Ë¤âÌ³¤á¤ëÃª¶¶¹°»ê¤¬¡¢Æü¡¹¤Î·ãÌ³¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ò¤é¤á¤¤¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¯³Ø¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£º£²ó¤Ï»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ëÃË¤ÎÆþ¾ì¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£Ãª¶¶¼ÒÄ¹¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡Ê°Ê²¼¡¢Ãª¶¶¹°»ê»á¤Î´ó¹Æ¡Ë
¢¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¼ÒÄ¹¡¦Ãª¶¶¹°»ê¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹Ê³Æ®µ
¡¡º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¡×¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢ËèÄ«¡¢Ê³¤¤Î©¤Ä¤è¤¦¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¹Í¤¨¤Ë¹Í¤¨È´¤¤¤¿·ë²Ì¡¢°ì¤Ä¤ÎÅú¤¨¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤â¡ÖÆþ¾ì¶Ê¡×¤ò·è¤á¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡£
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÆþ¾ì¤Ë¤Ï¡¢Áª¼ê¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶Ê¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Íº¹¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÆþ¾ì¶Ê¡ÖLOVE ¡õ ENERGY¡×¤òÄ°¤¯¤È¡¢»î¹ç¤Ø¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¼«Æ°Åª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢µÕ¤Ë»î¹ç°Ê³°¤Î¤È¤¤ÏÆþ¾ì¶Ê¤ò¤¢¤Þ¤êÄ°¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¡¢µ²±¤È²»³Ú¤Ï¿¼¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¤¦¤Þ¤¯ÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¼ê¤Ï¤Ê¤¤¡ª¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡4·î¤ËÆþ¼Ò¤µ¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤Ï¡¢È¾Ç¯¶á¤¯¤¿¤Á¡¢»Å»ö¤Ë¤â´·¤ì¤Æ¤¤¿¤«¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡¢ËèÆü¥®¥ê¥®¥ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëº¢¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¾õ¶·¤Ï°ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¤Ã¤È´õË¾¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡£
¡¡¤½¤Î¤È¤¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¶Ê¤Ï¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â¸ú²ÌÅª¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¥¢¥é¡¼¥à¤ò¤½¤Î¶Ê¤Ë¤¹¤ë¤â¤è¤·¡£½Ð¼Ò¤Þ¤Ç¤Î°ÜÆ°Ãæ¤ËÄ°¤¯¤â¤è¤·¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤Î¥ª¥ó¥ª¥Õ¤ò¼«Ê¬¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢»Å»ö¤Î¸úÎ¨¤âÇú¾å¤¬¤ê´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤¨¡© ¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡©
¡¡³Î¤«¤Ë¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ï¡¢Ëè²ó¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤¬ÂØ¤ï¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤â°ã¤¤¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ä¡Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¶Ê¤òÄ°¤¯¤À¤±¤Çµ¯¤³¤ëÌµ°Õ¼±²¼¤Î½ÖÈ¯Åª¤ÊÈ¿±þ¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë»È¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¡£
¡¡À¤¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¡Ö¥·¥´¥Ç¥¡Ê»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡Ë¡×¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤«¤·¤é¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¤Ï¤º¡ÊÃÇÄê¡Ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤Î½ô·»¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â¤³¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤È¡£
¡¡¤¢¤È¡¢¤³¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ï»Å»ö°Ê³°¤Î¤È¤¤Ë¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤Î¶Ê¤ä¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¶Ê¤ò¡£¹ðÇò¤ä¥Ç¡¼¥È¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢Í¦µ¤¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ëÎø¤Î²Î¤ò¡£
¡¡µÕ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¡¢»Å»ö¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢»×¤¤½Ð¤Î¶Ê¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ú»Å»ö¤Î½¼¼Â⇄¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î½¼¼Â¡Û¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£»Å»ö¤â100%¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â100%¡£
¡¡ÍýÁÛÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºÇ½é¤«¤éÌµÍý¤À¤È·è¤á¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¿¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÀÎ¡¢ÂçÀèÇÚ¤Î¥Þ¥µºØÆ£¤µ¤ó¤â¡Ö¥´¡¼¥Õ¥©¡¼¥Ö¥í¡¼¥¯¡×¡¢Åö¤¿¤Ã¤ÆºÕ¤±¤í¡¢¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤â¤·ºÕ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¡¢¤Û¤é¡¢¤Þ¤¿¡¢½¦¤¤½¸¤á¤Æ¤µ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢¡º£½µ¤Î¥ª¥ì¼Ò·±¡¡¡ÁThis Week¡Çs LESSON¡Á
²»³Ú¤ò¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¡¢»Å»ö¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â¡¢100¡ó¤Ç½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤Ù¤·¡ª
¡ãÊ¸¡¿Ãª¶¶¹°»ê¡¡¼Ì¿¿¡¿©¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡ä
¡½¡Î¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥×¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡Ï¡½
¡ÚÃª¶¶¹°»ê¡Û
1976Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÂè11Âå¼ÒÄ¹¡Ê¡Ç23Ç¯12·î½¢Ç¤¡Ë¤Ç¤¢¤ê¸½Ìò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡Ö100Ç¯¤Ë°ì¿Í¤Î°ïºà¡×¡£ÆÀ°Õµ»¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥Õ¥í¡¼¡×¡£¿ÈÄ¹181Ñ ÂÎ½Å101Ô