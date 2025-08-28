¥Ú¥ì¥¹¤¬¸ÅÁã¤ÎÉÔ¿¶¤Ë¸ÀµÚ¡ª¡¡¥í¡¼¥½¥ó¤È³ÑÅÄ¤Î¶ìÀï¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤Î¤¹¤´¤µ¤¬¤ï¤«¤ë¡×
¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤«¤éÊü½Ð¤µ¤ì¤¿¥»¥ë¥¸¥ª¡¦¥Ú¥ì¥¹¤¬¡¢¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¤È³ÑÅÄÍµµ£¤Î¶ìÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½é¤á¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ï¤º¤«48¥Ý¥¤¥ó¥È¤·¤«³ÍÆÀ¤Ç¤¤º¥Á¡¼¥à¤òµî¤Ã¤¿¥Ú¥ì¥¹¤À¤¬¡¢¼«¿È¤¬2026Ç¯¤«¤é¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Èà¤Ï¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤È³ÑÅÄ¤ÎÉÔ¿¶¤¬¡¢¼«¿È¤¬À®¤·¿ë¤²¤¿»Å»ö¤Î°ÎÂç¤µ¤ò¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ëµ¤¤Å¤«¤»¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Èà¤Ï¡Ö»ä¤ÎÁ°¤Ë¤â¡¢»ä¤Î¸å¤Ë¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤Î¥Þ¥·¥ó¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼«¿È¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤½¤Î¥Þ¥·¥ó¤ò¾è¤ê¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö±«¤äÉ÷¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÑÆ°Í×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢±¿Å¾ÉÔÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡¢¥Þ¥·¥ó¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤ÊÎã¤òµó¤²¤¿¡£
¥Ú¥ì¥¹¤Ï¡¢¼«¤é¤Î¶ìÆ®¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÀº¿ÀÅª¤ËÈó¾ï¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤ÏÄ¹¤¯À¸¤»Ä¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿Èà¤Ï¡¢¸åÇ¤¤Î¶ìÀï¤¬¼«¿È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÀµÅö²½¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥Ú¥ì¥¹¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥»¥«¥ó¥É¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò²þ¤á¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿¡£