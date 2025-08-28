被爆者の声収集、胸打つ実話…桧山珠美（コラムニスト）

戦後８０年。

戦争が遠い過去の出来事として風化していくなかで、戦争の記憶をいかに継承していくかは大きな課題だ。戦争の悲惨さ、平和の尊さを未来へ引き継ぐ。その使命を果たすべく、今年も数多くの戦争関連番組が作られている。その中から、心を揺さぶられたドラマを紹介したい。

まずは、「八月の声を運ぶ男」（ＮＨＫ、１３日）。元長崎放送記者でジャーナリストの伊藤明彦氏の実話に基づくドラマだ。高度経済成長に沸く１９７０年代。主人公の辻原保（本木雅弘）はその流れに逆行するかのように、重い録音機材を携え、日本中を訪ね、１０００人以上の被爆者の「声」を集めた。

が、当時、被爆体験者の口は重く、ましてや録音するなどとんでもないと追い返されることも。周囲からも、今さら被爆者の声など聞く人はいない、と嘲笑されながらも、信念を貫き通す姿にジャーナリスト魂を見た。本木の繊細かつ抑制の利いた演技に、辻原の静かなる情熱を感じる。

辻原が出会う被爆者・九野和平を演じるのは阿部サダヲ。いつもの明るくユーモラスなイメージを封印し、重い過去を背負った謎の男に見事になりきっていた。

辻原が九野の語った被爆体験が作り話ではないかと疑う。それを突きつけた場面の緊迫感たるや。辻原の夢の中に被爆者たちの話を聞く九野が出てくる。九野の被爆体験は作り話ではなかった。彼の中にこれまで関わってきた多くの被爆者が住んでいて、その「声」を語っていたのだ、と。

池端俊策作、柴田岳志演出。伊藤氏が独力で集めた１０００人もの被爆者の「声」は貴重な証言だ。その偉業が、ドラマとともに受け継がれていくことを願う。

そして、もう１本。１６、１７日、２夜連続で放送されたのが、ＮＨＫスペシャル「シミュレーション〜昭和１６年夏の敗戦〜」だ。原案は、猪瀬直樹のノンフィクション「昭和１６年夏の敗戦」。ドラマパートとドキュメンタリーパートで構成されている。

１９４１年（昭和１６年）４月、真珠湾攻撃の８か月前。首相直属の機関「総力戦研究所」に若きエリートたちが集められた。その任務は、模擬内閣を作り、機密情報をもとに、米国との開戦シナリオを分析、戦局を予測することだ。

結果、“日本必敗”と結論を出し、開戦を回避するため、軍や本物の内閣と対峙（たいじ）するが……。報告は無視され、シミュレーションどおりに戦局は動き、日本は敗戦する。

日本が勝ち目のない戦争に突き進んだのは、国全体を覆い尽くした「空気」によるものだった。「空気」に流され、正しい判断を見誤る。それは歴史の話ではなく、現代を生きる私たちへの痛烈な警鐘にも思えた。「八月の声」を聞くことは私たちの使命だ。