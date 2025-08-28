プロ野球・西武は28日、本拠地ベルーナドーム内のチケットセンターを臨時休業としています。

ベルーナドームでは前日の27日に西武対日本ハムのプロ野球公式戦が行われていましたが、1点を追いかける日本ハムの9回の攻撃中に突然停電が発生。バックスクリーンの電光掲示板が消えるなど試合は一時中断、その後再開されましたが、日本ハムは2アウトからランナーを出すも無得点に終わり、西武が3-2で試合を制していました。

試合の配信を行っていたDAZNでは、放送中に突然画面が止まると、試合の再開を放送できずに中継が終了。CS放送でも中継がストップするアクシデントとなりました。

西武は27日、球団のホームページを通してコメントを発表。「本日の試合中、停電が発生いたしました。ご来場のお客さま、中継をご覧いただいた皆さま、並びに関係者の皆さまには、多大なご迷惑をおかけしましたことをお詫び申しあげます。なお、ベルーナドーム内のチケットセンターにつきましては、明日8月28日(木)は臨時休業となりますので、ご理解のほどよろしくお願い申しあげます」としました。