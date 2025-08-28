¥Û¥Ã¥È¥¯¥Ã¥¯¤ÎÊÌÇä¥Ñ¡¼¥Ä¡Ö¤â¤Ã¤È¥¯¥Ã¥¯¡×¤Ë1.6LÍÑ¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¥µ¥¦¥¹´Æ½¤¥á¥Ë¥å¡¼¤â
¥·¥ã¡¼¥×¤Ï8·î27Æü¡¢¿å¤Ê¤·¼«Æ°Ä´ÍýÆé¡Ö¥Ø¥ë¥·¥ª ¥Û¥Ã¥È¥¯¥Ã¥¯¡×ÀìÍÑ¤ÎÊÌÇä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡Ö¤â¤Ã¤È¥¯¥Ã¥¯¡×1.6L¥¿¥¤¥×¡Ê2¡Á4¿ÍÍÑ¡ËÍÑ¡ãTJ-U1A¡ä¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¡¢Ä¾ÈÎ²Á³Ê¤Ï9,900±ß¡£
¡Ö¤â¤Ã¤È¥¯¥Ã¥¯¡×1.6L¥¿¥¤¥×¡Ê2¡Á4¿ÍÍÑ¡ËÍÑ¡ãTJ-U1A¡ä
¡Ö¤â¤Ã¤È¥¯¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥Û¥Ã¥È¥¯¥Ã¥¯¤Î¡Ö¤Þ¤¼µ»¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×¤È¸ò´¹¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡£ÀèÃ¼¤Î¡Ö¥Ø¥é¡×¤¬ÌÚ¥Ù¥é¤ä¥´¥à¥Ù¥é¤Î¤è¤¦¤ËÃúÇ«¤Ë¿©ºà¤òÆéÄì¤«¤éÙøÙÂ¤·¡¢¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤ÎÌîºÚ¡¢¾®¤µ¤ÊÎ³¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡¢¤È¤í¤ß¤Î¤¢¤ë¿©ºà¤Þ¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤«¤º®¤¼¤Ê¤¬¤éÄ´Íý¤Ç¤¤ë¡£
2.4L¥¿¥¤¥×ÍÑ¤Ï2023Ç¯10·î¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¿·¤¿¤Ë1.6L¥¿¥¤¥×ÍÑ¤ò³«È¯¡£1.6L¥¿¥¤¥×¤ÎÆâÆé¤Ë±è¤¦·Á¾õ¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂÐ¾Ýµ¡¼ï¤ÏKN-HW16D/HW16E/SH16W/HW16F/HW16G/HW16H¤Ç¡¢°ìÉôµ¡¼ï¤Ç¤ÏÊÌÇä¤Î¥Õ¥ÃÁÇ¥³¡¼¥ÈÆâÆé¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
È¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¤â¤Ã¤È¥¯¥Ã¥¯¡×ÀìÍÑ¤Î¿·¥á¥Ë¥å¡¼7ÉÊ¤â³«È¯¡£¡ÖÆ¦Éå¤Î¤¤Î¤³¤¢¤ó¤«¤±¡×¡Ö¤µ¤±¤È¤¤Î¤³¤Î¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤·¤ç¤¦¤æßÖ¤á¡×¤Î¤Û¤«¡¢Æî¥¤¥ó¥ÉÎÁÍýÅ¹¡Ö¥¨¥ê¥Ã¥¯¥µ¥¦¥¹¡×ÁíÎÁÍýÄ¹¤Î°ðÅÄ½ÓÊå»á´Æ½¤¤Î¡ÖÌµ¿å¥Á¥¥ó¥Þ¥µ¥é¥«¥ì¡¼¡×¤Ê¤É¤âÄó¶¡¤¹¤ë¡£ÀìÍÑ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤ÏËÜÂÎ¤ÎÌµÀþLANÀÜÂ³¤È¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¡£
È¯ÇäµÇ°¤È¤·¤Æ9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¥¨¥ê¥Ã¥¯¥µ¥¦¥¹ÁíÎÁÍýÄ¹ °ðÅÄ½ÓÊå»á´Æ½¤ 1Æü¸Â¤ê¤Î¥Û¥Ã¥È¥¯¥Ã¥¯¥«¥ì¡¼¥Ï¥¦¥¹¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£²ñ¾ì¤ÏÆî¥¤¥ó¥ÉÎÁÍýÅ¹¡Ö¥¨¥ê¥Ã¥¯¥µ¥¦¥¹ ¥Þ¥µ¥é¥À¥¤¥Ê¡¼¡×¿ÀµÜÁ°Å¹¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ç¡¢¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ë¥Û¥Ã¥È¥¯¥Ã¥¯¤È¡Ö¤â¤Ã¤È¥¯¥Ã¥¯¡×¤ÇÄ´Íý¤·¤¿¥«¥ì¡¼¤òÄó¶¡¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Ö¤â¤Ã¤È¥¯¥Ã¥¯¡×1.6L¥¿¥¤¥×¡Ê2¡Á4¿ÍÍÑ¡ËÍÑ¡ãTJ-U1A¡ä
¡Ö¤â¤Ã¤È¥¯¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥Û¥Ã¥È¥¯¥Ã¥¯¤Î¡Ö¤Þ¤¼µ»¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×¤È¸ò´¹¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡£ÀèÃ¼¤Î¡Ö¥Ø¥é¡×¤¬ÌÚ¥Ù¥é¤ä¥´¥à¥Ù¥é¤Î¤è¤¦¤ËÃúÇ«¤Ë¿©ºà¤òÆéÄì¤«¤éÙøÙÂ¤·¡¢¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤ÎÌîºÚ¡¢¾®¤µ¤ÊÎ³¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡¢¤È¤í¤ß¤Î¤¢¤ë¿©ºà¤Þ¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤«¤º®¤¼¤Ê¤¬¤éÄ´Íý¤Ç¤¤ë¡£
ÂÐ¾Ýµ¡¼ï¤ÏKN-HW16D/HW16E/SH16W/HW16F/HW16G/HW16H¤Ç¡¢°ìÉôµ¡¼ï¤Ç¤ÏÊÌÇä¤Î¥Õ¥ÃÁÇ¥³¡¼¥ÈÆâÆé¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
È¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¤â¤Ã¤È¥¯¥Ã¥¯¡×ÀìÍÑ¤Î¿·¥á¥Ë¥å¡¼7ÉÊ¤â³«È¯¡£¡ÖÆ¦Éå¤Î¤¤Î¤³¤¢¤ó¤«¤±¡×¡Ö¤µ¤±¤È¤¤Î¤³¤Î¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤·¤ç¤¦¤æßÖ¤á¡×¤Î¤Û¤«¡¢Æî¥¤¥ó¥ÉÎÁÍýÅ¹¡Ö¥¨¥ê¥Ã¥¯¥µ¥¦¥¹¡×ÁíÎÁÍýÄ¹¤Î°ðÅÄ½ÓÊå»á´Æ½¤¤Î¡ÖÌµ¿å¥Á¥¥ó¥Þ¥µ¥é¥«¥ì¡¼¡×¤Ê¤É¤âÄó¶¡¤¹¤ë¡£ÀìÍÑ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤ÏËÜÂÎ¤ÎÌµÀþLANÀÜÂ³¤È¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¡£
È¯ÇäµÇ°¤È¤·¤Æ9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¥¨¥ê¥Ã¥¯¥µ¥¦¥¹ÁíÎÁÍýÄ¹ °ðÅÄ½ÓÊå»á´Æ½¤ 1Æü¸Â¤ê¤Î¥Û¥Ã¥È¥¯¥Ã¥¯¥«¥ì¡¼¥Ï¥¦¥¹¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£²ñ¾ì¤ÏÆî¥¤¥ó¥ÉÎÁÍýÅ¹¡Ö¥¨¥ê¥Ã¥¯¥µ¥¦¥¹ ¥Þ¥µ¥é¥À¥¤¥Ê¡¼¡×¿ÀµÜÁ°Å¹¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ç¡¢¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ë¥Û¥Ã¥È¥¯¥Ã¥¯¤È¡Ö¤â¤Ã¤È¥¯¥Ã¥¯¡×¤ÇÄ´Íý¤·¤¿¥«¥ì¡¼¤òÄó¶¡¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£