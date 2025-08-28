相川七瀬が２７日放送のＡＢＣテレビ「これ余談なんですけど…」に出演した。

心外だった噂が流れた経験が話題となり、同郷の濱家隆一が「校舎の中を原チャで走り回ったも噂ですよね？」とイジると相川が「当たり前やろ！酷いわ、ほんまに！」と笑わせた。

不仲説が流れたこともあるといい「ミュージックステーション」の「廊下で殴り合い、という記事が出た」と語り、かまいたちが「ええーっ！？」と声を上げた。

「ＰＵＦＦＹの吉村由美と相川七瀬、局の廊下で何見てんだよ！みたいなことになって殴りあいを、大貫亜美さんが止めるっていう」と流れた噂を語り、共演した清春が「うわっ、怖いっすね」と突っ込んで笑わせた。

相川は、当時吉村と話したこともなかったそうで、楽屋が隣になってもお互い気まずくなり「なんか大人同士もなんかピリピリして。ソニーとエイベックスが」と笑わせた。

しかし相川が、家で猫がたくさん生まれて川合俊一にあげたりしているのをテレビで見た吉村が、「余ってたらほしい」と話しかけてきてくれて、「そこからめっちゃ仲良くなって」と明かした。