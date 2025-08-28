猫は運動神経がいい…あれ？「どんくさ可愛い猫さん」のがんばる姿に反響「なぜそこでそうなるw」
5歳になるラグドールの男の子、コテツくんと、4歳になるブリティッシュショートヘアの男の子、まるくんと暮らす飼い主、コテツとまる（@mofu_kote）さんは、この日、ずっと撮りたいと思っていた愛猫の様子を撮影することに成功。
「猫なのに箱の入り方がどんくさすぎて可愛い」
そんなつぶやきと共にX（旧Twitter）に投稿されたのは、＜猫＝俊敏で運動能力が高い＞というイメージとはほど遠い、猫たちが大好きな「ダンボール箱」になかなか入れず奮闘する、「どんくさ可愛い」愛猫、まるくんの姿。
ダンボールのフタに足をひっかけようとして何度も失敗し、やっと入れそう！と思ったところでなぜか「ひと休み」するまるくん。そのマイペースな姿に、ツッコミと励ましの声が寄せられた。
「すべってもすべっても！」「なぜそこでそうなる…」
「ジタバタが可愛すぎます」
「どんくさかわいいw」
「すべってもすべってもこの入り方でいく！」
「皆んなが思う、『そこで何故そうなる…w 』」
たくさんのコメントに対して、「本ニャン必死です」「努力家！（多分）」「過程はどうあれ最後にはちゃんと成し遂げる男です！」と、まるくんのがんばりを称賛していた飼い主さん。
480万以上表示され、5万3千以上のいいねがついた「どんくさ可愛い」まるくんについて、飼い主さんにお話を聞いた。
のんびり＆ポテポテ
ーーあと少し！というタイミングでなぜかひと休みするところが可愛いです（笑）。
「同居する兄猫、ラグドールのコテツは楽々と入りましたが、まるには箱がちょっと大きかったかもしれません。一生懸命入ろうとジタバタし、乗り上げて休憩…おしりとあんよがちょこんと出ている様子に、こちらまで力が抜けてほっこりしました。まるのどんくさい姿はよく見るのですが、いつも突然のことなので撮影できず、今回やっと撮れて嬉しかったです」
ーーまるくんは子猫の頃からどんくさくん、なのですか？
「子猫の頃から不器用でした。子猫特有のもたつきかなぁと思っていたのですが、そういう子でした…。もふもふしたおしりが可愛いです」
ーーのんびりした性格はブリティッシュショートヘアの特徴なのでしょうか？
「ブリショはのんびり屋さんが多い印象です。対して、ラグドールのコテツは体が大きいわりに身軽に動きます。まるはポテポテした動きです。そんなところも可愛いです」
ーーどんくさ可愛い反面、家中を必死に探されたこともあるほど、まるくんはかくれんぼが得意なのだそうですね。
「どんくさいけど気配を消すのがうまくて、ここにいたのか！と驚くこともよくあります。ブリショは『不思議の国のアリス』に登場するチェシャ猫のモデルという説もありますが、納得かもしれません」
猫ちゃんも人も、いろいろ！
獣医師から、「健康だけど運動神経が悪い…」と診断される猫ちゃんもいるように、人と同様に、猫もそれぞれ個性や魅力がある、ということ。
「猫ちゃんって格好良くシュパッと（箱に）入る印象があるけど、嘘…と思える子もいるんやね」といった声も寄せられた。
（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・はやかわ リュウ）