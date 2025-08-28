5歳になるラグドールの男の子、コテツくんと、4歳になるブリティッシュショートヘアの男の子、まるくんと暮らす飼い主、コテツとまる（@mofu_kote）さんは、この日、ずっと撮りたいと思っていた愛猫の様子を撮影することに成功。



【動画】箱の入り方が、どんくさすぎる猫さん

「猫なのに箱の入り方がどんくさすぎて可愛い」



そんなつぶやきと共にX（旧Twitter）に投稿されたのは、＜猫＝俊敏で運動能力が高い＞というイメージとはほど遠い、猫たちが大好きな「ダンボール箱」になかなか入れず奮闘する、「どんくさ可愛い」愛猫、まるくんの姿。



ダンボールのフタに足をひっかけようとして何度も失敗し、やっと入れそう！と思ったところでなぜか「ひと休み」するまるくん。そのマイペースな姿に、ツッコミと励ましの声が寄せられた。



「すべってもすべっても！」「なぜそこでそうなる…」

「KING of DONKUSA☆」



「ジタバタが可愛すぎます」



「どんくさかわいいw」



「すべってもすべってもこの入り方でいく！」



「皆んなが思う、『そこで何故そうなる…w 』」



たくさんのコメントに対して、「本ニャン必死です」「努力家！（多分）」「過程はどうあれ最後にはちゃんと成し遂げる男です！」と、まるくんのがんばりを称賛していた飼い主さん。



480万以上表示され、5万3千以上のいいねがついた「どんくさ可愛い」まるくんについて、飼い主さんにお話を聞いた。



のんびり＆ポテポテ

ーーあと少し！というタイミングでなぜかひと休みするところが可愛いです（笑）。



「同居する兄猫、ラグドールのコテツは楽々と入りましたが、まるには箱がちょっと大きかったかもしれません。一生懸命入ろうとジタバタし、乗り上げて休憩…おしりとあんよがちょこんと出ている様子に、こちらまで力が抜けてほっこりしました。まるのどんくさい姿はよく見るのですが、いつも突然のことなので撮影できず、今回やっと撮れて嬉しかったです」



ーーまるくんは子猫の頃からどんくさくん、なのですか？



「子猫の頃から不器用でした。子猫特有のもたつきかなぁと思っていたのですが、そういう子でした…。もふもふしたおしりが可愛いです」



ーーのんびりした性格はブリティッシュショートヘアの特徴なのでしょうか？



「ブリショはのんびり屋さんが多い印象です。対して、ラグドールのコテツは体が大きいわりに身軽に動きます。まるはポテポテした動きです。そんなところも可愛いです」



ーーどんくさ可愛い反面、家中を必死に探されたこともあるほど、まるくんはかくれんぼが得意なのだそうですね。



「どんくさいけど気配を消すのがうまくて、ここにいたのか！と驚くこともよくあります。ブリショは『不思議の国のアリス』に登場するチェシャ猫のモデルという説もありますが、納得かもしれません」



猫ちゃんも人も、いろいろ！

獣医師から、「健康だけど運動神経が悪い…」と診断される猫ちゃんもいるように、人と同様に、猫もそれぞれ個性や魅力がある、ということ。



「猫ちゃんって格好良くシュパッと（箱に）入る印象があるけど、嘘…と思える子もいるんやね」といった声も寄せられた。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・はやかわ リュウ）