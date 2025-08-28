子どもが「薬剤師」志望です。「国立」と「私立」で学費はどれくらい違い、「年収」はどの程度見込めますか？

薬学部6年間の学費はいくらかかる？国立と私立薬での目安

国立大学の授業料の標準額は年額53万5800円、入学料は28万2000円です。6年間の授業料は321万4800円となり、入学料を加えるとおよそ350万円が目安になります。

一方で、私立大学の「薬」分野では初年度の学生納付金（授業料・入学料・施設設備費の合計）が207万6070円です。内訳は授業料143万3292円、入学料33万2681円、施設設備費31万97円となっています。

授業料と施設設備費は毎年かかるため、6年間の合計は約1046万円。ここに入学料を加えると1079万円ほどになります。

このように、国立は約350万円、私立は約1079万円と大きな差があります。負担が重い場合は、奨学金や授業料減免制度などを早めに確認すると安心です。



新卒の初任給はいくら？薬剤師の平均年収の水準

新卒の初任給（大学卒、全産業の平均）は24万8300円です。厚生労働省の調査による最新の数値で、初年度の生活設計を考える際の基準になります。

薬剤師の平均的な賃金は、同じ調査の職種別データで確認できます。薬剤師の月額給与は約43万円、年間賞与は82万円程度です。単純に合算すると年収はおよそ600万円。実際には勤務先や地域によって差が出ますが、進学前の参考には十分でしょう。



合格率から見える薬剤師への道と費用計画

薬剤師として働くには国家試験の合格が必須です。最新の第110回試験（2025年2月実施）の合格率は全体で68.85％、新卒に限れば84.96％でした。

私立薬学部では1000万円を超える学費が必要になることも多いため、奨学金や学費の分納を活用する家庭も少なくありません。出願前に条件や返還方法をよく確認し、卒業後の返済計画まで考えておくと安心です。



6年間の学費と初任給・年収の目安

国立薬学部は6年間で約350万円、私立薬は約1079万円が学費の目安です。卒業後は新卒の初任給が24万8300円、平均年収は約600万円前後と見込めます。進学先や働き方によって幅はありますが、早めに収入と支出の見通しを立てておくと、進路選びも安心できるでしょう。



執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー