「スライムで遊ぶ。トロ〜〜〜ン」



【写真】二度見必至！ 「猫は液体説」を裏付ける衝撃ショット

XユーザーのＹさん（@kirayuraerakura）が投稿した写真に驚きの声が続々と集まっています。写っているのは、愛猫「くう」ちゃん（4歳・男の子）。



両手で首元と足元を持ち上げられたくうちゃんの体は、目を疑うほどの長さ！ 下半円を描くようにしなやかな体は、まだまだ伸びそうに見えます。一方、当のくうちゃんは何ら気にしていない様子。「いつものことか」と悟りきったように、とろけたままじっとしていました。



この写真は公開されるやいなや、8.2万件超の“いいね”が殺到。そこで飼い主さんに当時の様子を聞きました。



「日本猫とは思えない」 医師も驚いたしなやかボディ

ーー撮影日、当時の状況について詳しく教えてください。



「くうのスレンダーな体は、我が家では見慣れています。でも、たまに写真を投稿すると、みなさんがあまりに驚くので『全長はどれくらいだろう？』と思い、くうを娘に持ち上げてもらったんです。ほんの数秒のことでした」



ーーこの光景を見た感想は？



「『ん？ なんか溶けかかってる？』と錯覚するほど、とろ〜〜〜んとしていましたね。『スライム？ とろけたチーズ？ つきたて餅？』と爆笑してしまいました。過去に、お医者さんから『とても日本猫とは思えない。南国で暮らす洋猫の血が入っているね』と言われたことも。



実際、体つきは超スレンダーで、手足がとても長いんです。『エジプトのバステト神の血筋が入ってるのでは？』などと思うことも。親バカですね（笑）」



ーーこのあと、どうなりましたか。



「くうにとって娘は、ボスのような関係にあるためか、されるがまま。『はいはい、おしまいですね』と、何事もなかったかのような様子でした。まさか、これほど多くの方々に見ていただけるとは思わず、とても驚いています」



ーーくうちゃんは、どのような性格ですか？



「くうは元保護猫で、生後1カ月のときに我が家へ。先住猫のえっちゃんが母猫代わりになって育てられました。今でも、えっちゃんなしではいられない、常にくっ付いて過ごすほど仲良し。血の繋がりはありませんが、本当の親子のような関係です。



また、超がつくビビりで、えっちゃんと娘以外には“幻の猫”となって気配を消します。そんな姿を見ると、『くうにとって、私たちは心が許せる本当の家族なんだ』と胸が熱くなりますね。この長い手足を生かした“ボニャール”姿もお見事なかわいい子です」



くうちゃんの“スライム猫”ショットは、多くの人の想像力をかき立て、リプ欄は盛り上がりを見せました。



「めっちゃ長い」

「ラーメン猫！！！」

「釣り上げられた魚みたい」

「ええ〜どうなってるの！？」

「猫は液体でありスライム」

「液状化現象を起こしていますね」

「ロングロング猫ちゃんかわいい」

「高い、高〜い！ ならぬ、長い、長〜い」

「ホント、猫って液体なのね（笑）。むしろチーズかな？」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）