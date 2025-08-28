「ネコ科」になった柴犬さん、猫を飼う知人宅に1日預けられた結果→お座りや伸びの仕草が猫みたいに！
Instagramに投稿された1本の動画が注目を集めています。
「ネコ科の柴犬」と紹介されたのは、3匹の柴犬女子のひとり、ぺこリンボ。動画には、縦に伸びたり、後ろ足を揃えて座ったり、狭いカゴに入ったりと、まるでネコのような行動をする姿が映っていました。
「ネコ科の柴犬」誕生のきっかけ
飼い主さんによると、ぺこリンボは今年7月、ネコを飼っている知人宅に1日だけ預けられたのがきっかけ。それまでは全くネコっぽい動きを見せなかったのに、帰ってきてから突然ネコらしい仕草をするようになったといいます。
「前までは横にしか伸びなかったのですが、最近は猫のように縦に伸び始めました。かごに入ったり、猫のおもちゃで遊んだりもするようになり、どこまでネコ科が進むんだろうかと少し楽しみです」と飼い主さん。
ネットでも「猫みたい！」と盛り上がり
「柴犬は猫っぽいですよね、うちの子も仕草が猫みたいです」
「ぺこリンボさん実は猫さんだったりしますか？」
「後ろ足を揃えて座る姿が完全に猫！」
投稿には、こんなコメントが寄せられ、ユーモアたっぷりのやり取りが広がりました。飼い主さんは「どのコメントも素敵で楽しく拝見しています」と話します。
柴犬と猫、意外な共通点も
「柴犬のツンデレな内面的性格はネコっぽいと思います」と飼い主さん。3シバ女子（にこリンボ・おこリンボ・ぺこリンボ）の中でも、特にぺこリンボは“ネコらしさ”が際立ってきているようです。
「今後もネコっぽい動きが見られたら発信し、皆さんに楽しんでいただけたら嬉しいです」と話していました。
癒やしと笑いを届ける「3シバ女子」
にこリンボ（穏やか）、おこリンボ（怒りんぼ）、ぺこリンボ（食いしんぼ）――個性豊かな3匹の日常は、多くのフォロワーさんに笑顔を届けています。“柴犬なのにネコ科”という新しいキャラクターで、これからますます人気を集めそうです。
（まいどなニュース特約・渡辺 晴子）