ºÙÀî¤¿¤«¤·¡¡¥«¥Ä¥éµ¿ÏÇ¤â½Ð¤¿ÆÈÆÃ¥Ø¥¢¤ÎÈëÌ©ÌÀ¤«¤¹¡¡¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤¬²¶¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤ª¤«¤·¤¯¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤¤¤¦·Ý¿Í
¡¡²Î¼ê¤ÎºÙÀî¤¿¤«¤·¡Ê75¡Ë¤¬28Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö²¶¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤ª¤«¤·¤¯¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢ºÙÀî¤òÆÈÀêÌ©Ãå¡£ÆÈÆÃ¤ÊÈ±·¿¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëºÙÀî¤Ï¡¢²áµî¤Ë¡È¥«¥Ä¥éµ¿ÏÇ¡É¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¼«Á°¤ÎÌÓ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈÖÁÈÆâ¤ÇÌÀ¸À¡£Ì©Ãå±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¼«¤é¥Ï¥µ¥ß¤ò¼ê¤ËÈ±¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë»Ñ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢ºÙÀî¤Î¡ÈËÜ¿Í¸øÇ§¥â¥Î¥Þ¥Í·Ý¿Í¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥ì¥¤¥¶¡¼¥é¥â¥óRG¤È¤Î´Ø·¸¤âÄ´ºº¡£
¡¡RG¤Ï¡Ö¤³¤Ö¤·¤¿¤«¤·¡×¤Î¥¥ã¥é¤ÇºÙÀî¤òÄ¹Ç¯¥â¥Î¥Þ¥Í¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¡ÖºÙÀîËÜ¿Í¤¬RG¤Ë´ó¤»¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¡ÈµÕÅ¾µ¿ÏÇ¡É¤¬Éâ¾å¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï2017Ç¯¤Ë2¿Í¤¬½é¤á¤Æ¶¦±é¤·¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤È¸½ºß¤òÈæ³Ó¤·¡¢È±·¿¤äÊ·°Ïµ¤¤ÎÊÑ²½¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Îµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜ¿Í¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ºÙÀî¤Ï¡Ö¤½¤ÎÀâ¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Í¡£ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ê¡¢³Î¤«¤Ë²¶¤¬´ó¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¹ÎÄê¤È¤â¼è¤ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¼ã¤¤»Ò¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£º£¤Þ¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦»Ò¤¿¤Á¤ÏÁ´Á³¿¶¤ê¸þ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎÈ±·Á¤Î¤»¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡Ê¥Õ¥¡¥óÁØ¤¬¡ËÈó¾ï¤Ë¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢±Æ¶Á¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤¬²¶¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤ª¤«¤·¤¯¤·¤¿¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¾Ð¤¤¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£