名作絵本『11ぴきのねことあほうどり』『わたしのワンピース』とコラボした”ふきん”が中川政七商店から発売

昨年、1716 年創業の奈良の老舗・中川政七商店から世代を超えて愛され続けている絵本とコラボした、「絵本ふきんシリーズ」が発売され、Japaaanでも紹介しましたが、

世代を超えて愛される名作絵本４作品がデザインされた「かや織ふきん」が中川政七商店から発売

このほど同シリーズの第2弾商品が発売されることになりました。

ロングセラーの「かや織ふきん」と名作絵本がコラボレーションした「絵本ふきんシリーズ」、今回は、1972年発行の絵本『11ぴきのねことあほうどり』と、1969年発行の絵本『わたしのワンピース』のふきん2種がラインナップ。

また、これまでの「かや織ふきん」に加え、大判で薄手の「花ふきん」タイプも初登場。使うほどにやわらかくなり、吸水性に優れ丈夫で長く使えるふきんは、台所や食卓で使うのはもちろん、「花ふきん」はお弁当包みや風呂敷としても使える大きさで、日常にも取り入れられます。

11ぴきのねことあほうどり かや織ふきん／花ふきん

11匹のとらねこたちがコロッケを作ったり、気球に乗って旅をしたり…。絵本の世界をそのままに、ユーモアたっぷりのシーンを描きました。ねこたちの表情や動きがにぎやかにちりばめられ、使うたびにクスッと笑みがこぼれるような柄です。

「11ぴきのねことあほうどり」

人気シリーズ「11ぴきのねこ」第3作目。とらねこたちが、突然訪ねてきたあほうどりのきょうだいのためにコロッケを作ることに。ユーモアとちょっぴりスリルが詰まった、大人にも子どもにも愛される1冊です。

作：馬場 のぼる 出版社：こぐま社 発行年：1972年

わたしのワンピース かや織ふきん／花ふきん

うさぎさんの白いワンピースが、風にそよいだお花柄、星空模様、にじ色に。空をとんだり、お花畑をかけぬけたり、夢のあるシーンをふんわりとしたタッチで描きました。やさしい配色と軽やかな柄が、まるで物語の続きを広げてくれるようなデザインです。

「わたしのワンピース」

ミシンからできあがった白いワンピースを着て、おさんぽに出かけたうさぎさん。見るもの触れるものが、どんどんワンピースの柄に変わっていきます。「ラララン ロロロン」と響くリズムとともに、自由で想像力にあふれた世界へ。

作・絵：にしまき かやこ 出版社：こぐま社 発行年：1969年

作品の名場面や心に残るシーンが描かれたふきん。まるで絵本をめくるように楽しみながら暮らしの中で使用してみてはいかがでしょうか。

2025年9月16日（火）より順次、全国の中川政七商店 直営店およびオンラインショップにて発売されます。

中川政七商店「絵本ふきんシリーズ」