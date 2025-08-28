歌手の小柳ルミ子さんが自身のブログで、愛犬の命日に悲しみを投稿しています。



「今日 8月28日は先代ルルの命日です」と投稿。「激痛の癌と戦いながらルルは亡くなりました」としながらも、旅立つ瞬間には「激痛に歪む顔から一転」「天使の様なキラキラしたお目々で 私を真っ直ぐに見て」「『ママ ありがとう』と言ってくれました」と思い返しています。







小柳さんは、先代ルルが懸命にフードを食べている動画を投稿。「どれだけ2人のルルに支えられたか」「彼らがいたから 私は頑張れた」「彼らがいたから 私は幸せだった」と、2頭ともかけがえのない存在だったことを伝えています。









小柳さんは、7月に亡くなったルルについて「ママを助ける為に ママの所へよこしてくれたんだね」「有難う」と先代ルルに語りかけるも「でも駄目だ」「ママはあなた達がいないと生きて行けないよ」と、寂しさと悲しみを心の底から訴えています。









先日、ブログで心療内科の診察を受けると知らせた小柳さんは「沢山泣いて上げてください」「じっくり悲しみましょう」と担当医に伝えられたとのこと。小柳さんは「たまらなく たまらなく たまらなく 会いたいよ」と、愛犬たちへの尽きぬ想いを綴っています。

