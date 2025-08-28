·ª¤ÎÉ÷Ì£¤òºÇÂç¸Â°ú¤½Ð¤·¤¿µ¨Àá¸ÂÄê¡Ö·î¸«·ªÀ¸¤ï¤é¤ÓÌß¡×È¯Çä
¥¹¥È¥é¥¯¤Ï9·î1Æü¡¢2025Ç¯½©¤Îµ¨Àá¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢·ª¤È¤ï¤é¤Ó¤â¤Á¤ÎÁêÀ¤òÄÉµá¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¡Ö·î¸«·ªÀ¸¤ï¤é¤ÓÌß¡×¤ò¡¢µþÅÔÍøµÙ ºÅ»ö²ñ¾ì¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
·î¸«·ªÀ¸¤ï¤é¤ÓÌß
Æ±¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¤ï¤é¤Ó¤â¤Á¤È¤ÎÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤É÷Ì£Ë¤«¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¥Þ¥í¥ó¤ò»ÈÍÑ¡£½Â¤ß¤ò°ìÀÚ´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤ÆÈ¼«¤ÎÀ½Ë¡¤Ç¡¢·ª¤Î¼«Á³¤Ê´Å¤ß¤ÈÉ÷Ì£¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Æ»Å¾å¤²¤¿¡£
·ª¤Ï¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¤òËÉÙ¤Ë´Þ¤à±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤¿©ºà¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»é¼Á¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄã¥«¥í¥ê¡¼¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ç¤â´Å¤¤¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤ä¡¢¾®Çþ¤ä»é¼Á¤òÈò¤±¤¿¤¤·ò¹¯»Ö¸þ¤Î¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤È¤Î¤³¤È¡£
·î¸«·ªÀ¸¤ï¤é¤ÓÌß ¥¤¥á¡¼¥¸
