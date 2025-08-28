タレントの小倉優子さんが自身の公式ブログを更新。次男が野球を再開したことを報告しました。

【写真を見る】【小倉優子】野球を再開した次男の決意に感動「長男みたいになりたい」 家族の絆が深まる少年野球の日々 母は日焼け対策に奮闘中





小倉さんは「長男が少年野球の卒団のタイミングで次男も野球を辞めたのですが、部活で楽しそうな長男の姿を見て、次男もまた再開することになりました」と、報告。









次男は、「楽しそうな長男みたいになりたい！」と、現在、長男を目標にしているそうです。









三男については、野球の練習の待ち時間に『かき氷』を食べていたものの、「まだ野球には興味がない様子です」と、綴っています。









また、長男については、「中学生になって思うのは、自分で道を切り開いていくんだなぁ」と、成長を感じているようです。









最後に、小倉さんは「私は日焼け対策を頑張ろう」と、子どもたちの野球を応援する自身の心境を綴りました。









この投稿に、「次男君、お兄ちゃんと共に、ガンバッて！」「サッカーよりも野球なんですね 野球は楽しそうですね」「三男くんは次男くんのお供ね！まだ5歳。野球に興味を示すか？はこれからのお楽しみですね！」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】