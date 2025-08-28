中国と上海協力機構の他のメンバー国との貿易額は5124億ドルで過去最高

中国商務部は27日、上海協力機構（SCO）の経済貿易協力についての特別説明会を開催し、2024年には中国とSCOの他のメンバー国との貿易額が約5124億ドル（約75兆円）で、過去最高を記録したことなどを発表しました。

商務部の凌激副部長兼国際貿易交渉副代表によると、2024年の中国とSCOの他のメンバー国の貿易額は前年同期比2．7％増の約5124億ドルで、2018年に中国がSCO青島サミットを主催した時点の2倍に達しました。

凌副部長は、「中国は昨年、SCOの他のメンバー国から原油、天然ガス、石炭を900億ドル（約13兆円）近く輸入し、エネルギー製品の輸入では中国の輸入総額の5分の1前後を占めた。同時に、中国はSCOの他のメンバー国に機械電機類を、中国の輸出全体の63%を占める2100億ドル（約30兆円）輸出した。中国とSCOメンバー国の貿易は各国の工業化プロセス、経済のモデルチェンジ、現地の民生改善にしかるべき貢献をした」と説明しました。

SCOの各メンバー国間の相互接続と実務協力は豊かな成果を上げています。凌副部長によると、中国とSCOの国の陸海の往来と相互接続のネットワークが、急速に形成されつつあります。中国―中央アジア天然ガスパイプライン、中国ロシア石油ガスパイプラインなどのプロジェクトは良好に推移しており、中ロ国境には中ロ同江鉄道橋、黒河道路橋が建設されて運用が始まっており、中国・キルギス・ウズベキスタンを結ぶ鉄道も建設工事が進められています。（提供/CRI）