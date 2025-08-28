内山理名、ワンプレート朝食披露 “ドライベジ”使用の手作りサラダに「ヘルシーで美味しそう」「お店みたい」の声
【モデルプレス＝2025/08/28】女優の内山理名が28日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの朝食を公開し、反響が寄せられている。
【写真】内山理名、ホテル級のワンプレート朝食
内山は「Good morning」とつづり、トーストやスクランブルエッグ、ウインナー、サラダなどが盛り付けられたワンプレートの朝食を公開。「三浦の海風と大地のパワー詰まったドライベジ（トマト＆切り干し大根）を使ってサラダにしたら甘くて美味しい」と紹介し、「良い一日を」と添えている。
この投稿にネット上では「ヘルシーで美味しそう」「ドライベジ、真似したい」「盛り付けがおしゃれでお店みたい」「朝から素敵」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】内山理名、ホテル級のワンプレート朝食
◆内山理名、ワンプレート朝食披露
内山は「Good morning」とつづり、トーストやスクランブルエッグ、ウインナー、サラダなどが盛り付けられたワンプレートの朝食を公開。「三浦の海風と大地のパワー詰まったドライベジ（トマト＆切り干し大根）を使ってサラダにしたら甘くて美味しい」と紹介し、「良い一日を」と添えている。
この投稿にネット上では「ヘルシーで美味しそう」「ドライベジ、真似したい」「盛り付けがおしゃれでお店みたい」「朝から素敵」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】