マギー、美背中輝くドレスで夜の旧市街散策「街にピッタリのデザイン」「絵画のよう」の声
【モデルプレス＝2025/08/28】モデルのマギーが27日、自身のInstagramを更新。クロアチア・ドゥブロヴニクでの夜景散策の様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】マギー「絵画のよう」と話題の完璧美背中輝くドレス姿
マギーは「夜の旧市街」とクロアチア・ドゥブロヴニクでの夜の散策を報告。写真では背中が美しく開いた淡いカラーのドレスを着用し、石畳の旧市街で夜景を眺める姿が写されており、歴史ある建物群と石造りの街並みが美しくライトアップされた幻想的な風景の中に佇んでいる。
この投稿に、ファンからは「街にピッタリのデザイン」「絵画のよう」「映えまくり」「幻想的」「見惚れた」「可愛すぎる」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
◆マギー、ドゥブロヴニクの夜景バックにエレガントな姿披露
