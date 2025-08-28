政治ジャーナリスト田史郎氏が19日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。自民党森山裕幹事長の進退をめぐる過去の発言について、国際弁護士の八代英輝氏と問答を繰り広げた。

自民党総裁選挙管理委員会は27日、総裁選前倒しについて、前倒しを求めた議員の氏名を公表することを決定。前倒しを求める声が過半数に届くかどうかについて「ポイントになるのは来週火曜日に参院選の総括が出て、そこで森山さんが辞めるのか辞めないのか。もし辞められないのであれば、そこまでやるのかってことで反石破の動きが加速していくと思う」と、9月2日に予定する参院選総括後の動きが重要になると説明した。

八代氏は森山幹事長の進退について「田さんは辞められると思われてますか？」と質問すると、田氏は悩みながら「辞められないんじゃないかなと思ってます」。八代氏が「そちらに変わりましたか」と驚いたように語ると、「いや辞めるとは言ってないよ、俺」と自身の立場を話した。

八代氏が「（辞めると）言ったとは言ってませんよ。変わったんですか？とうかがったんです」と改めて尋ねると、田氏は「変わってないです。どちらか分からないという状況から、最近の森山さんの動きを見ていると、森山さん自身は辞表は提出する。でも石破さんから慰留されたら残ってしまう。結局何もなかったっていうことになりかねないなと見ています」と語った。

田氏から森山幹事長続投の見立てが示されたことについて、八代氏が「田さんからその答えをいただいたの初めてなような気がしますけれど」と漏らすと、田氏は「忘れてるんじゃないですか？」とニヤリ。「辞められないと思いますっていうふうに…」と過去のやりとりを思い返す八代氏に、「覚えてない」と首をかしげて笑いを誘った。