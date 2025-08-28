「今日好き」雨宮未苺（みるき）、ベアトップで胸元開放「せクシー」「大人っぽい」の声
【モデルプレス＝2025/08/28】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」に参加していた雨宮未苺（あめみや・みるき）が8月27日、自身のInstagramを更新。ベアトップ姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】雨宮未苺、胸元大胆露出
雨宮は「あと6日で20歳」と20歳の誕生日が近づいていることを報告。「9月2日だよお祝い待ってる」とブラックのベアトップで胸元をのぞかせ、誕生日への期待をつづっている。
この投稿に、ファンからは「20歳もうすぐおめでとう！」「ベアトップ似合ってる」「せクシー」「大人っぽい」「美人すぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
