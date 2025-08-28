佐田真由美、ボディスーツで美スタイル際立つ「ライブで張り切ったファッション」に反響続々
【モデルプレス＝2025/08/28】モデルの佐田真由美が27日、自身のInstagramを更新。誕生日の感謝とともにボディスーツを着こなしたコーディネートを公開し、反響が寄せられている。
【写真】佐田真由美、ピタピタ大胆ボディスーツ姿
佐田は「お誕生日のコメントをありがとうございました」と感謝の気持ちを表し、8月の様々な出来事を回顧。黒いボディスーツにデニムパンツを合わせたスタイリッシュなコーディネートで街中を歩く姿などを公開し、「一枚目はライブで張り切ったファッション」とユーモアを交えて紹介した。また「ママ綺麗と言ってくれるうちはまだまだ自分磨き頑張ります」と娘たちとのエピソードも明かしている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「美しい」「素敵なママ」「張り切り具合が伝わってくる」「かっこいい」「オシャレ」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
