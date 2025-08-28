ÍçÂ¤Ç¡Ä23ºÐÆîº»ÎÉà´°Á´¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤È¤í¤±¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Öµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¡×
¡¡½÷Í¥¤ä¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÆîº»ÎÉ(23)¤¬¥ª¥Õ´¶ËþºÜ¤Î¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö³¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢ÅÄ±àÉ÷·Ê¤¬¹¤¬¤ë¸ÅÌ±²ÈÉ÷¤ÎÄíÀè¤Î±ïÂ¦¤ÇÍçÂ¤Ë¤Ê¤ê¡¢É¨¤òÊú¤¨¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Ä¹´×¤Ê»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤à¤è¤¦¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤¯¤Ä¤í¤¤¤ÀÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿º»ÎÉ¤µ¤ó²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÄ¹´×¤ÊÉ÷·Ê¤ÈÆî¤µ¤óÁÇÅ¨¡×¡ÖÈà»áÌÜÀþ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡Á¡×¡Ö¤È¤í¤±¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Öµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¡×¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æî¤Ï±Ç²è¡Ö»ÖÇµ¤Á¤ã¤ó¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤¬¸À¤¨¤Ê¤¤¡×(2018Ç¯)¤Ç±Ç²è½é¼ç±é¡£µÉ²»¾É¤ò¤«¤«¤¨¤ë½÷»Ò¹âÀ¸Ìò¤ò¹¥±é¤·¡¢Â¿¤¯¤Î±Ç²è¾Þ¿·¿Í¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£NHK¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡×(22Ç¯)¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×(24Ç¯)¤Ë¤â½Ð±é¡£12·î¸ø³«Í½Äê¤Î¹á¹Á±Ç²è¡ÖROAD TO VENDETTA¡×¤Ç¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë³¤³°ºîÉÊ¤Ë¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£