¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤Êµï¼ò²°³¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡ª¿©¤Ù¤¤ê¥µ¥¤¥º¤Î¡Ö¤ª¤Ä¤Þ¤ß²£Ãú¡×6ÉÊÈ¯Çä
¥â¥ó¥È¥ï¡¼¥ë¤Ï9·î1Æü¡¢¡Ö¤ª¤Ä¤Þ¤ß²£Ãú¥·¥ê¡¼¥º6ÉÊ¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¤ª¤Ä¤Þ¤ß²£Ãú¥·¥ê¡¼¥º6ÉÊ
Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤¾¼ÏÂ¤Îµï¼ò²°³¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÄÁÌ£¥·¥ê¡¼¥º¡£
Ä¾²Ð¾Æ¤À½Ë¡¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿¥Á¡¼¥º¤Ç¤Ï¤µ¤ó¤À¡Ö¾Æ¤¥Á¡¼¥º¤Ç¥µ¥ó¥É¤·¤¿¥µ¥é¥ß¡×¡Ö¾Æ¤¥Á¡¼¥º¤Ç¥µ¥ó¥É¤·¤¿ÌÀÂÀ»Ò¡×¡¢¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥ó¥¹¥×¥é¥Ã¥È(¥Ë¥·¥ó²Ê¤Îµû)¤òÍÈ¤²¡¢¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤ò¤Þ¤Ö¤·¤¿¡Ö¤Þ¤ë¤«¤¸¤ê"¥µ¥¯¥Ã"¤È¤ªµû¡×¡¢¤¢¤¸¤Î¹ü¤»¤ó¤Ù¤¤¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¡Ö¹á¤Ð¤·¤¤¾Æ¤¤¢¤¸¤È¹ü¤»¤ó¤Ù¤¤¡×¡¢¡Ö»ÝÌ£¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¤¤¤«¤½¤¦¤á¤ó¡×¡Ö³ú¤à¤Û¤É¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤¢¤¿¤ê¤á¡×¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
²Á³Ê¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¡£
