·ò¹¯Åª¤Ê¾®Ê¢Ëþ¤¿¤·¤Ë¡£¡Ö¾Æ¤È¤¦¤â¤í¤³¤·É÷Ì£¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡×¡Ö¹õ¤´¤Þ¤¤Ê¤³¡×È¯Çä
¥â¥ó¥È¥ï¡¼¥ë¤Ï9·î1Æü¡¢ÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¤Ò¤È¤¯¤Á¤ª²Û»Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖASHITAMO(¥¢¥·¥¿¥â)¡×¤«¤é¡¢ÂçÂÞ¥¿¥¤¥×¡Ö¾Æ¤È¤¦¤â¤í¤³¤·É÷Ì£¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡×¡Ö¹õ¤´¤Þ¤¤Ê¤³¡×¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¦¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
º¸¤«¤é¡¢¡Ö¾Æ¤È¤¦¤â¤í¤³¤·É÷Ì£¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡×¡Ö¹õ¤´¤Þ¤¤Ê¤³¡×
¡ÖASHITAMO ÂçÂÞ ¾Æ¤È¤¦¤â¤í¤³¤·É÷Ì£¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡×(486±ß)¤Ï¡¢¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤ÎÎ³¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ª²Û»Ò¤Ë¤·¤¿¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ç"¥í¥«¥Ü"¤Ê¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡£¸ÄÊñÁõ1ÂÞ¤¢¤¿¤ê¤ÎÅü¼Á¤Ï2.3g¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý0.7g¡£
¡ÖASHITAMO ¹õ¤´¤Þ¤¤Ê¤³¡×(270±ß)¤Ï¡¢¤¤Ê¤³¤È¹õ¤´¤Þ¤òÌª¤Ç¤«¤¿¤á¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¡¢Å´¤òËÉÙ¤Ë´Þ¤ó¤À¤Ò¤È¤¯¤Á¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡£1ÂÞÅö¤¿¤ê¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á7.6g¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý3.9g¡¢Å´1.4mg¡¢¥»¥µ¥ß¥ó11mg¤ò´Þ¤à¡£
