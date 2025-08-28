±ó¶½¤ÈOZ¡¢Ìô¶É·Ð±Ä¤È¼Á¤Î¹â¤¤°åÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤¹»Ù±ç¤Î¶¨¶È¤ò³«»Ï
±ó¶½¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÊÝ¸±Ìô¶É¸þ¤±¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤ò¹Ô¤¦OZ¤È¤È¤â¤ËÌô¶É»Ù±ç¤Ë¤ª¤±¤ë¶¨¶È¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¶¨¶È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç"Êª¤ÎÄó¶¡"¤òÄÌ¤¸¤ÆÌô¶É¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¿±ó¶½¤È¡¢"¶ÈÌ³¤Î»ÅÁÈ¤ß"¤òÄÌ¤¸¤ÆÌô¶É»Ù±ç¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿OZ¤Ç¡¢Ìô¶É¤Î»ýÂ³Åª¤Ê·Ð±Ä¤È¼Á¤Î¹â¤¤°åÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿»Ù±çÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¡£
Ìô¶É¤¬Êú¤¨¤ë·Ð±Ä¤ä¶ÈÌ³¤Î²ÝÂê¤ò¤È¤â¤Ë²ò·è¤¹¤ë¡Ö²ÝÂê²ò·è·¿¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ìô¶É¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·Ð±Ä¤ÈÃÏ°è°åÎÅ¤Î°ÂÄê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Û¤«¡¢²ÝÂê¤ò²Ä»ë²½¤·¤¿¾å¤Ç¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤·¡¢¿Í¤ò³è¤«¤¹ÊýË¡¤òÄó¼¨¤¹¤ë"¥³¥È¤ÎÄó¶¡"¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÊÝ¸±Ìô¶É¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Ï¢·È¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¡¢¶¦Æ±Äó°Æ³èÆ°¡¢¸½¾ì¤Ø¤ÎÆ³Æþ»Ù±ç¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤Î¤³¤È¡£
