¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
WEB¤òÃæ¿´¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ñ¤²¤é¤Ã¤¿(@pageratta)¤µ¤ó¡£¡Ö°ÛÀ¤³¦Å¾°Ü¡×¤ä¡ÖÆæ²ò¤¡×¤Ê¤ÉÎ®¹Ô¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤«¤é¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤äÌ¥ÎÏÅª¤Ê¿Í´Ö¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯ÉÁ¤¯Ì¡²è¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤òÎº¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ñ¤²¤é¤Ã¤¿¤µ¤ó¤Î¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¾ºî¤ÎÃæ¤«¤é¡¢X(µìTwitter)¤Ç4.1Ëü¤¤¤¤¤Í(2025Ç¯8·î23Æü¸½ºß)¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿Ì¡²è¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¤Î¤ªÊÖ¤·¤¬Ææ¤À¤Ã¤¿¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Ñ¤²¤é¤Ã¤¿¤µ¤ó¤Ë¤âÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¤Ñ¤²¤é¤Ã¤¿¤µ¤ó¤ÎÉÁ¤¯¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¤Î¤ªÊÖ¤·¤¬Ææ¤À¤Ã¤¿¡×¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î»Â¿·¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤ËÆÉ¼Ô¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¤³¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤³¤ÎÌ¡²è¤ÎÈ¯ÁÛ¤¬À¨¤¹¤®¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤éÄ»È©¤¬¡×¡Ö4¥Ú¡¼¥¸ÌÜµÞÅ¸³«²á¤®¤Æ¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶Æ°¤ÎÀ¼¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¡ÖÇò¿À¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤«¡Ä¡×¡ÖÌ¡²è¤Îº¸²¼¤Ë¥Ú¡¼¥¸¿ô½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡ª¡×¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Þ¤Ç¹Í»¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤â¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¤È¤¤Ë¥á¥¿¤Ã¤Ý¤¤¥Í¥¿¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¤Ç¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÉÁ¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ©ºî¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ñ¤²¤é¤Ã¤¿¤µ¤ó¡£ÉáÃÊ¤«¤éÌ¡²è¤Î¥Í¥¿¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¥Î¡¼¥È¤Ë½ñ¤Î¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¡ÖÂçÂÎÃ±ÂÎ¤Ç¤Ï¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢·çÊÒ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ð¤«¤ê¤Î¥á¥â¤Ç¤¹¡£·çÊÒ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬2¸Ä°Ê¾å¤¦¤Þ¤¯¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤«»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤ÎÇò¿À·¯¤Ë¹ðÇò¤·¤¿½÷¤Î»Ò¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¤ÈÆü¤Ë°ú¤½Ð¤·¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ªÊÖ¤·¤Ï¤Ê¤¼¤«¡ÈÇò»æ¡É!?¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÅ¸³«¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¹Í»¡¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜºî¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¤Î¤ªÊÖ¤·¤¬Ææ¤À¤Ã¤¿¡×¡¢ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¡ª
²èÁüÄó¶¡¡§¤Ñ¤²¤é¤Ã¤¿(@pageratta)
