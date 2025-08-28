日本サッカー協会は２８日、国際親善試合メキシコ戦（６日＝日本時間７日、カリフォルニア州）と米国戦（９日＝同１０日、オハイオ州）に臨む日本代表メンバーを２５人を発表した。

千葉市内で行われた会見に出席した森保一監督は、追加招集招集に関して「最低でも一人増やそうと思っている」と明言。所属クラブにおける今週末の試合でコンディションを見極めて決定する。

今回は負傷中のＤＦ町田浩樹（ホッフェンハイム）、ＤＦ高井幸大（トッテナム）、ＤＦ伊藤洋輝（バイエルン・ミュンヘン）、ＤＦ冨安健洋、ＭＦ守田英正（スポルティング）、ＭＦ田中碧（リーズ）、ＭＦ鎌田大地（クリスタルパレス）は招集外。移籍を求めているとされるＭＦ中村敬斗（スタッド・ランス）はメンバーに入らなかった。

この日発表のメンバーでは、本職ボランチはＭＦ遠藤航（リバプール）、ＭＦ佐野海舟（マインツ）、ＭＦ藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）はの３人。守田と鎌田は復帰が近いとされており、コンディション次第ではボランチの穴埋めとして追加招集される可能性もある。また国内組では、ボランチをはじめサイドバック、センターバックもこなせるＭＦ中山雄太（町田）が招集されてもおかしくはない。