¥Ï¡¼¥Ð¡¼¡¢¥í¡¼¥º¡¦¥æ¥º¡¦¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È3¤Ä¤Î¹á¤ê¤ÎÀö´é¡¦Á´¿ÈÍÑÀÐ¤±¤óÈ¯Çä
¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê¤Ï10·î21Æü¤«¤é¡¢¡Ö¥¢¥í¥Þ¥½¡¼¥×¥»¥Ã¥È(¥í¡¼¥º¡¦¥æ¥º¡¦¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È)¡×(1,760±ß)¤ò¡¢ÄÌ¿®ÈÎÇä(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï11:00º¢¹¹¿·Í½Äê)¤ª¤è¤ÓÁ´¹ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¥Ï¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¥¢¥í¥Þ¥½¡¼¥×¥»¥Ã¥È(¥í¡¼¥º¡¦¥æ¥º¡¦¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È)
Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥í¡¼¥º¡¢¥æ¥º¡¢¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¤Î¹á¤ê¤ÎÀö´é¡¦Á´¿ÈÍÑÀÐ¤±¤ó¤Î¥»¥Ã¥È¡£
Å·Á³ÀºÌý¤Î¤Û¤«¡¢¥Þ¥ê¥ó¥×¥é¥»¥ó¥¿¥¨¥¥¹¤äµÛÃå·¿¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤Ê¤É¤ÎÊÝ¼¾¡¦¥Ï¥ê¥¢¥Ã¥×À®Ê¬¤âÇÛ¹ç¤·¤¿¡£¸¨¤Î¤è¤¦¤ÊºÙ¤«¤ÊË¢Î©¤Á¤Ç¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÀö¤¤¾å¤¬¤ê¤¬ÆÃÄ§¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æþ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤È¤Î¤³¤È¡£
