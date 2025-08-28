米女優ジェニファー・アニストン（５６）は友人の同女優グウィネス・パルトロー（５２）と今でもブラッド・ピット（６１）について語り合うことがあると米誌「ヴァニティ・フェア」最新号のロングインタビューで明かした。

同誌９月号の表紙を飾ったアニストンは、自身の元夫であり、パルトローにとっては元婚約者だったピットについて、今も話題に上がることがあるかを聞かれたアニストンは、「ええ、もちろん。私たちは女同士ですから」と答えた。

具体的な話題について詳細は明かさなかったが、関係者は「もしブラッドが聞いたら苦笑いしていたと思う」と推測した。

パルトローは１９９４年に映画「セブン」で共演したことがきっかけでピットと熱愛が報じられ、９６年１１月に婚約。その婚約披露パーティーにアニストンは出席していた。

だが、９７年６月に２人の関係が破局すると、ピットはアニストンと交際を始め、２０００年に結婚したが、０５年に映画で共演したピットとアンジェリーナ・ジョリー（５０）の不倫が発覚。同年ピットとアニストンは離婚した。

先月発売のベストセラー作家エイミー・オデル氏によるパルトローの伝記「グウィネス」によると、パルトローはピットとアニストンが離婚した際、「ブラッドは本当に最低」と漏らし、妻を捨てたピットを非難していたという。