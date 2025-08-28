ハマの星

蝦名達夫外野手 ２７

蝦名は並々ならぬ思いで野球に向き合っている。

プロ６年目の今季は、レギュラー確保に向けて勝負の年だ。５月に急死した兄の分も背負っている。

２０２０年に青森大からドラフト６位で入団。１メートル８５の恵まれた体格で、高い身体能力を備える。打っても打てなくても、いつも夜遅くまで残ってバットを振り、努力を惜しまない。不振でも顔に出さない我慢強い男だが、約３か月前のヒーローインタビューではこみ上げる涙をこらえきれなかった。

５月２２日に横浜スタジアムで行われた中日戦、久々に先発出場した蝦名は３安打の活躍で勝利に貢献した。兄が亡くなってから初めてお立ち台に呼ばれた。「先日、兄貴を亡くしてしまって。突然だったので、チームを離れてしまった。兄の分もやらなきゃいけないと思っているので、思い切ってやりました」。何度も言葉に詰まりながら、ファンに伝えた。

野球を始めたのは、兄の影響が大きかった。小さい頃は一緒にキャッチボールをしたり、兄の試合を見に行ったりして、「それが楽しくて、野球の楽しさを知った。野球をやる原点になった」としみじみと振り返る。蝦名がプロになってからは、時間がある時には兄が試合を見に来てくれたそうだ。「野球に集中するしかない。たぶん兄貴にとっては、プレーする姿を見ること（が良いこと）。僕が活躍するだけ」と誓う。

１５日時点で、出場試合数や本塁打、打点は既に自己最多。必死なプレーで出番を増やし、８月は絶好調。１３日のヤクルト戦では今季初めて１番に入って２ランを放ち、首脳陣の期待に応えた。「ボールはしっかり見えている。それを継続していきたい」。これからも気持ちのこもった姿を見せていく。（運動部・林宏和）