◇女子プロゴルフツアー ニトリレディス 第１日（２８日、北海道ＣＣ大沼Ｃ＝６９５５ヤード、パー７３）

ツアー未勝利の２１歳、小林夢果（ヨコハマタイヤジャパン）が５バーディー、１ボギーの４アンダー６９で回り、好スタートを切った。「今年けっこう予選落ちが多くてスイングに悩んでいたけど、今日はしっかりアンダーで回れたことはうれしい」と笑みを浮かべた。

１１番で残り１００ヤードの第２打をピン奥２メートルにからめると、１２番パー３は第１打を１メートルにつけた。１３番は左奥６メートルをねじ込み、３連続バーディーを奪った。「フェアウェーキープが良かったのでスコアにつながった」と振り返った。

開幕戦で５位、４月のＫＫＴ杯バンテリンレディスでは３位に入ったが、５月以降は苦しんだ。「球が暴れ始めちゃって予選落ちが続いてしまった。悩み続けていた日々が多かった。どうしたらスコアがまとまるかなっていうので悩まされていた」。アイアンショットが右にすっぽ抜けることが増えた。前週のＣＡＴレディースで右手に力が入りすぎ、上から打ち込みすぎていることに気がついた。「今週はうまくかみ合っている」と口にした。

ツアー史上最長６９５５ヤードのモンスターコースで、今季平均飛距離２５８・６９ヤード（全体４位）の飛ばし屋が躍動した。今の持ち球は「脳内ドロー系だけど、ほぼまっすぐ」。パー３を除くすべてのホールのティーショットでドライバーを握った。

スタートの１番はドライバーを手にしながら「５番ウッドの方がいいかな」と悩んでいたところで「小林夢果」の名前のコールが。「変えるのもあれかな。ま、いっか」で、そのまま打った。左に行ったが、アプローチを寄せてパーをセーブした。悲願の初優勝へ、好スタートを生かす。