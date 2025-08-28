◇MLB ドジャース5-1レッズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)

ボブルヘッドデーに強い大谷翔平。4度目でも輝かしい成績を残しました。

入場者に選手のボブルヘッド人形が配布され、メジャーリーグの人気企画となっているボブルヘッドデー。この日ドジャース加入後自身4度目のボブルヘッドデーを迎えた大谷選手は投打で躍動しました。

過去3度のボブルヘッドデーで大活躍を見せていた大谷選手。日本時間2024年8月29日に配布されたのは愛犬のデコピンを抱えた大谷人形。それにちなみ始球式にはデコピンが登場し見事なボール運びを披露し会場は歓声があがりました。デコピンに負けず劣らず、大谷選手は試合開始直後に先頭打者ホームランを放ち、その後も盗塁を2個成功させてチームの勝利に貢献しました。会場を熱狂させました。

今季に入ってからも、同4月3日には同点で迎えた9回にサヨナラホームランを記録。さらに、同5月16日には3回の第3打席で2試合連続となる14号3ランを放つと、4回の第4打席で15号2ランを放ち、今季初の1試合2HRを記録していました。

そして今季3度目のボブルヘッドデーを迎えたこの日は先発登板し、5回1失点9奪三振と好投で二刀流復活後では初めての勝利投手になりました。打席では4回に先頭打者でヒットを放ち、4得点を挙げる集中攻撃の起点となりました。

今季は日本時間9月11日にも大谷選手のボブルヘッドデーが開催される予定で、投手仕様のアイテムが配布されます。