阪神タイガース優勝の経済効果は全国で１０８４億円と推定　おととしの「アレ」効果を上回る試算に　関西大・宮本名誉教授

「〇〇の経済効果」で知られる関西大学の宮本勝浩名誉教授が試算した、今年の阪神タイガース優勝の経済効果を関大が発表しました。



関西地区の経済効果は９７６億円とされ、２０２３年の「アレ」を１００億円超えるのでは、と推定されています。



関大によりますと、阪神タイガース優勝の経済効果は、全国で１０８４億４５１３万円、うち関西地区では９７６億６２万円と推定されます。



２０２３年は岡田監督のもと、１８年ぶりのセ・リーグ優勝、３８年ぶりの日本一に輝き、大阪と神戸でパレードも行ったタイガース。





この時の宮本名誉教授の試算は、関西で約８７２億２１１４万円で、今年の優勝効果はそれを１００億円も上回る推定となりました。その理由については以下の要因などが考えられます。〇 観客動員数が増加した〇 藤川新監督の体制や、佐藤輝明選手はじめ若手選手の活躍により新鮮味が増した〇 物価の上昇が影響したこと〇 阪急阪神ホールディングスの株価が上昇した〇 世が不安定な中、健全なスポーツの人気が高まった（宮本勝浩 関西大学名誉教授による試算）今年はすでにマジック１２。宮本名誉教授は、「２００５年以降の優勝チームでは最大の経済効果である。スポーツから多くの人が元気をもらうことにより、日本が元気になり今後益々社会、経済、国際関係などが明るい方向に発展していくことを願っている」と話しているということです。