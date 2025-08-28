負傷者相次ぐCBはE-1組を抜擢、ボランチは追加招集も?森保監督「最低でも一人増やそうかなと」
日本サッカー協会(JFA)は28日、9月のアメリカ遠征2試合に臨む日本代表メンバー25人を発表した。森保一監督が「DFラインの選手に多いが、ケガ人が全体的に多いかなとは思っている」と認めるように、これまでの主力メンバーに負傷者が相次いだ。
長期離脱中のDF冨安健洋、DF伊藤洋輝(バイエルン)に加え、DF町田浩樹(ホッフェンハイム)、DF高井幸大(トッテナム)、MF守田英正(スポルティング)、MF鎌田大地(クリスタル・パレス)、MF田中碧(リーズ)がケガの影響で選外となり、所属チームで出場機会を得られていないMF中村敬斗(スタッド・ランス)も招集を見送られた。
一方、指揮官は追加招集の可能性も示唆。W杯アジア最終予選では27人を招集するパターンが多く、3月の最終予選でもメンバー発表時点では25人だったが、その後2人を追加招集した前例がある。
追加招集の可能性を問われた森保監督は「今日これから今週末の試合を見て、最低でも一人増やそうかなと思っている」と指摘。今月10日のFAコミュニティシールドで負傷交代した鎌田だが、所属するクリスタル・パレスが日本時間28日深夜にヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)プレーオフ第2戦を控えており、31日のプレミアリーグ第3節アストン・ビラ戦を含めて復帰が期待されている。また、前節23日のナシオナル戦で負傷交代した守田も軽傷で、練習には合流しており、30日のポルト戦で復帰できる可能性がある。
中2日で行われるメキシコ戦とアメリカ戦は移動距離も長く、森保監督は「最終的にどうするかは現地で見て感じたことで判断したいが、メンバーは大幅に変えていきたいと思う」と、メンバーを大きく入れ替えて戦う考えを示した。招集メンバー25人の編成を見ると、手薄なのは左ウイングバックとボランチ。左ウイングバックでは主力のMF三笘薫以外にFW前田大然、DF長友佑都がプレー可能な一方、ボランチは本職がMF遠藤航、MF佐野海舟、MF藤田譲瑠チマの3人だけだが、鎌田と守田のどちらかだけでも招集できれば、その不安も解消される。
「今回ケガ人が出て、チーム編成が難しくなったところは否めないが、もともと選手の選択肢の幅は広がっている。経験値の高い選手たちがケガをして、経験値の低い選手がプレーすることになると思うが、自分がやってやろうと思う選手が出てきて、経験値を上げて、その選手の成長があり、それが代表、所属チームの力になることに期待したいと思っている」
特にケガ人が多いセンターバックでは、7月のE-1選手権に出場したDF荒木隼人(広島)、DF安藤智哉(福岡)、さらには右ウイングバックでもプレーできるDF望月ヘンリー海輝(町田)が抜擢された。「一言で言うと、今回のベストだと思うし、そこがすべてだなと思う」。全体のメンバー選考についてそう強調し、招集メンバーへの信頼を口にした指揮官は「各国のリーグに特色はいろいろあるが、より高いところでプレーしている選手を見ながら、日常をどういうところでプレーしているかが基本にありながら、代表活動のときにどれぐらいできたかということも総合的に考えて、今回は招集させてもらった」と、選考基準の一端を明かした。
(取材・文 西山紘平)
