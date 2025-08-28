フジ小山内鈴奈アナ、甥っ子に「おばさんだよ〜！おばさんだよ〜！」1人はしゃぐ

フジテレビの小山内鈴奈アナ（28歳）が、8月28日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。最近“MAXはしゃいだ”ことについて語った。



この日、井上清華アナから「最近“MAXはしゃいだ”ことってありますか？」と聞かれた小山内アナは「先日、お休みをいただいて、甥っ子に会うために（地元の青森に）帰省をしたんですよ」と語る。



そして「もうどうにか笑わせてやろうと思って、『おばさんだよ〜！』『おばさんだよ〜！』ってやってたんですけど、甥っ子は『へ？』って困惑の表情してて。1人ではしゃいでました」とのこと。



そんな小山内アナに、井上アナは「あんなに意気込んで行ったのにね。みんなに宣言してましたよ…」とコメント。小山内アナは「トラウマになってないといいな」と語った。