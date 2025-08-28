染谷将太が“MAXはしゃいだ”こと「ディズニーランド大好き。耳つけたりします」
俳優の染谷将太（32歳）が、8月28日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。落ち着いたイメージが強い染谷だが、“MAXはしゃいだこと”について語った。
染谷はこの日、松坂桃李と14年ぶりの共演となったアニメ映画「ひゃくえむ。」の宣伝のため、同番組のインタビューに対応。作品の中では、冷静なキャラクターを演じたことにちなみ、「普段の生活でははしゃぐ方ですか？」と質問を受ける。
これに染谷は「知らない人がパッと見ても『はしゃいでるな』というような感じには…普段の生活ではならない」とコメント。
さらに「染谷さんは“MAXはしゃいだこと”はなんですか？」と聞かれると、「遊園地とか、ディズニーランドとか行くの大好きなので、はしゃいでるんですよ。すごく気持ちは。（カチューシャの）耳つけたりします」と答え、松坂は「あぁ、すごい。それもうはしゃいでるわ。つけた時点でやっぱはしゃいでると思う」、染谷も「はしゃいでますね」と頷いた。
また、「どこまでつけるかによりますよね。何駅までつけてるか？ みたいな」との質問に、染谷は「パーク内だな。出たら…そうですね、外してると思う」と語った。
