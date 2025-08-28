¡ÚºâÌ³¾Ê¡ÛÄ¹´ü²½¤¹¤ëÊª²Á¹âÂÐºö¤Ç·üÇ°¤µ¤ì¤ëºâÀ¯µ¬Î§¤Î´Ë¤ß
¼«Ì±¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤¬½°»²Î¾±¡¤Ç¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºâÀ¯µ¬Î§¤Î´Ë¤ß¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î·üÇ°¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤ÎÀÇÀ©µÄÏÀ¤ò½ä¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎºâÌ³¾Ê´´Éô¤ÏºÇ¶á¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¾ï¤Ë〝Í¿ÅÞ〟¤Ê¤Î¤ÇÃ¸¡¹¤ÈÂÐ±þ¤¹¤ë¤À¤±¤À¡×¤È¸ì¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾å»Ê¤Ï¾ï¤Ë¹ÔÀ¯ÉÜ¤ÎÄ¹¤Ç¤¢¤ë¡Ö¼óÁê¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£²¾¤Ë¶á¤¯À¯¸¢¸òÂå¤¬µ¯¤¤ÆÌîÅÞÅÞ¼ó¤¬¼óÁê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ö½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê´´Éô¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢〝ÌîÅÞ¥·¥Õ¥È〟¤Ë¸þ¤±¤¿ÃÏ¤Ê¤é¤·¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¯ÉÜ¤Ï8·î8Æü¡¢³Æ¾ÊÄ£¤¬2026Ç¯ÅÙÍ½»»¤òÍ×µá¤¹¤ëºÝ¤Î¥ëー¥ë¤È¤Ê¤ë³µ»»Í×µá´ð½à¤ò³ÕµÄÎ»²ò¤·¤¿¡£
¡¡³Æ¾ÊÄ£¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç»ÈÅÓ¤ò·è¤á¤é¤ì¤ëºÛÎÌÅª·ÐÈñ¤Ë´Ø¤·¡¢Á°Ç¯ÅÙÈæ¤Ç20¡óÁý³ÛÍ×Ë¾¤òÇ§¤á¤¿¡£25Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤ÏºÛÎÌÅª·ÐÈñ¤òÁ°Ç¯ÅÙÈæ10¡ó¸º¤é¤·¤¿¾ì¹ç¤Ëºï¸º³Û¤Î3ÇÜ¤ò¾å¸Â¤ËÍ½»»Í×µá¤¬¤Ç¤¤ëÆÃÊÌÏÈ¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤òÇÑ»ß¡£
¡¡²ÃÆ£¾¡¿®ºâÌ³Áê¤Ï³ÕµÄ¸åµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢Ä¹´ü²½¤¹¤ëÊª²Á¹â¤Ê¤É¤òÇ°Æ¬¤Ë¡Ö¼ÂÂÖ¤Ë¹ç¤Ã¤¿Í½»»Í×µá¤È¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¸«Ä¾¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢ºâÌ³¾ÊÆâ¤Ç¤Ï¡Ö»ÅÁÈ¤ß¤¬·Á³¼²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼«¤éÆÃÊÌÏÈ¤ò³°¤»¤Ð¥¿¥¬¤¬³°¤ì¤ë¡×¡Ê´´Éô¡Ë¤È¤Î·üÇ°¤Ï¶¯¤¤¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢Àè¤Î»²±¡Áª¤ÇÌö¿Ê¤·¡¢º£¸å¡¢À¯ÉÜ¤ÎÀ¯ºö¤Ë°ìÄê¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤òµÚ¤Ü¤¹¤È¤ß¤é¤ì¤ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤ÏµìÂçÂ¢¾Ê½Ð¿È¤Ç¡¢¡Ö¼ç·×¡¢¼çÀÇÎ¾¶É¤ò½ÏÃÎ¡×¡ÊÆ±¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤Î¡ÖÇ¯¼ý103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×Å±ÇÑ¤ÏÀÇÀ©¤Ë¾Ü¤·¤¤¶ÌÌÚ»á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¯ºö¤Ç¡¢Æ±¤¸ÂçÂ¢¾Ê½Ð¿È¤Î²ÃÆ£»á¤â½ª»Ï¼éÀª¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤ËÈ¼¤¤¡¢Í¿ÅÞ¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¤È¶¦¤Ë·ÚÌý¤Ø¤ÎÊä½õ¶â°ú¤¾å¤²¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¤¬¡¢ºâ¸»³ÎÊÝ¤ÎµÄÏÀ¤Ï¤ª¤¶¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¡£¤¢¤ëºâÌ³¾Ê´´Éô¤Ï¡Ö¤É¤ó¤ÊÀ¯¸¢ÏÈÁÈ¤ß¤Ç¤â¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ÏÀäÂÐÁË»ß¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎºÐ½ÐÁý¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤é¤Ð¡¢À¯¼£²È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºâÌ³¾Ê¤â¤Þ¤¿ºá¿¼¤¤¡£
