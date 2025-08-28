女優の吉瀬美智子（50）が28日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。娘たちの反抗期防止法について語った。

吉瀬は10年に10歳上の実業家男性と結婚、2人の女の子をもうけたが、21年に離婚してシングルマザーになった。

娘は現在12歳と8歳になったと言い、反抗期の対策としては「“反抗期は来ないよ”動画を撮って残す」ことだとした。

「言わせるっていうか、それを自分が言ったから撮って残しておく」と吉瀬。「自分で言ってたんです。“じゃあ撮っといていい？”って言って撮らせてもらって。それを昨日久しぶりに見せて、家族でキャッキャ笑って」と打ち明けた。

「“それ違う〜！”とか言いながら、“顔ダメ〜！声ならいいけど〜！”とか言ってOKしてもらって」と笑顔で振り返った。

番組では動画の音声も公開。当時8歳だという長女が「反抗期ママにしないって何回言ったら分かるん？」と話すと、吉瀬が「これ録音してるからね。これ見せるからね」と応じている。

MCの「ハライチ」澤部佑が「脅迫ですね。証拠を押さえといた」と笑わせたが、吉瀬は娘が「撮っていいよっていうから撮って。でこれで盛り上がったっていう」と振り返った。

長女については「今めちゃくちゃ声も低くなって、メンズっぽくなっちゃってるから、これ嫌みたいで。恥ずかしいんですって」と証言。結果、反抗期は「まだ来てないし、来れないですよね。これ、証拠にあるから」と笑顔で話した。