BOYS AND MENの平松賢人、 80年代歌謡曲を連想させるメジャーデビューシングル「メラメラ」MV公開
BOYS AND MENのンバー・平松賢人が、8月27日に日本クラウンからメジャーデビューし、デビューシングル「メラメラ」のMVを公開した。
「メラメラ」は、暑い夏にぴったりな勢いのある80年代歌謡曲を連想させるアップチューン。MVは、平松が情熱的なダンスと様々な表情で魅了するエネルギッシュな作品に仕上がっている。振付を覚えて是非一緒に踊ってほしい。
メジャーデビューシングル「メラメラ」
2025年8月27日(水)リリース
【収録曲】
Aタイプ
作詩 / 作曲:和泉一弥 / 編曲:久下真音雨も独り占め
作詩 / 作曲 / 編曲:MasayoshiKawabataメラメラ (オリジナル・カラオケ)雨も独り占め (オリジナル・カラオケ)
各配信サイト：https://lnk.to/merameraA
Bタイプメラメラ
作詩 / 作曲:和泉一弥 / 編曲:久下真音愛を捧げたい
作詩 / 作曲:湊谷陸 / 編曲:久下真音メラメラ (オリジナル・カラオケ)愛を捧げたい (オリジナル・カラオケ)
各配信サイト：https://lnk.to/merameraB
