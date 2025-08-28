BOYS AND MENのンバー・平松賢人が、8月27日に日本クラウンからメジャーデビューし、デビューシングル「メラメラ」のMVを公開した。

◆「メラメラ」MV

「メラメラ」は、暑い夏にぴったりな勢いのある80年代歌謡曲を連想させるアップチューン。MVは、平松が情熱的なダンスと様々な表情で魅了するエネルギッシュな作品に仕上がっている。振付を覚えて是非一緒に踊ってほしい。

メジャーデビューシングル「メラメラ」

2025年8月27日(水)リリース 【収録曲】

Aタイプ メラメラ

作詩 / 作曲:和泉一弥 / 編曲:久下真音雨も独り占め

作詩 / 作曲 / 編曲:MasayoshiKawabataメラメラ (オリジナル・カラオケ)雨も独り占め (オリジナル・カラオケ)

各配信サイト：https://lnk.to/merameraA メラメラ作詩 / 作曲:和泉一弥 / 編曲:久下真音雨も独り占め作詩 / 作曲 / 編曲:MasayoshiKawabataメラメラ (オリジナル・カラオケ)雨も独り占め (オリジナル・カラオケ)各配信サイト：https://lnk.to/merameraA Bタイプ メラメラ

作詩 / 作曲:和泉一弥 / 編曲:久下真音愛を捧げたい

作詩 / 作曲:湊谷陸 / 編曲:久下真音メラメラ (オリジナル・カラオケ)愛を捧げたい (オリジナル・カラオケ)

各配信サイト：https://lnk.to/merameraB メラメラ作詩 / 作曲:和泉一弥 / 編曲:久下真音愛を捧げたい作詩 / 作曲:湊谷陸 / 編曲:久下真音メラメラ (オリジナル・カラオケ)愛を捧げたい (オリジナル・カラオケ)各配信サイト：https://lnk.to/merameraB

関連リンク

◆平松賢人 オフィシャルサイト

◆平松賢人 オフィシャルX

◆平松賢人 オフィシャルInstagram