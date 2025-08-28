°å»Õ¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Ö´í¤Ê¤¤°û¼ò½¬´·¡×¤È¤Ï - ´ÎÂ¡¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¼ò¤Î¼ïÎà¡¦°û¤ßÊý¤Ï?
¼«Á³¿©¸¦¤Ï8·î27Æü¡¢¡Ö´ÎÂ¡¤ËºÇ¤âÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ë¤ª¼ò¤Î¼ïÎà¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯8·î15Æü¡Á8·î18Æü¡¢½µ¤Ë1²ó°Ê¾å°û¼ò¤¹¤ë20¡Á60Âå¤ÎÃË½÷546¿Í¤ª¤è¤ÓÆâ²Ê°å530¿Í¤Î·×1,076¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡û²Æ¤Ë°û¤ß¤¿¤¤¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤ª¼ò¤Î¼ïÎà
¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥óÊÌ ²Æ¤Ë°û¤ß¤¿¤¤¤ª¼ò¥é¥ó¥¥ó¥°
¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥óÊÌ ²Æ¤Ë°û¤ß¤¿¤¤¤ª¼ò¥é¥ó¥¥ó¥°
¥Ó¡¼¥ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢²Æ¤Î°û¼ò¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÄêÈÖ¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç¤Ï¥«¥¯¥Æ¥ë¡¦¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¡¦¥µ¥ï¡¼·Ï¤ä¥ï¥¤¥ó¡¦¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤Ê¤É¡¢°û¤ß¤ä¤¹¤µ¤ä¿©»ö¤È¤ÎÁêÀ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¡£¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤ä²Æº×¤ê¤Ç¤Ï¡¢¥«¥¯¥Æ¥ë¡¦¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¡¦¥µ¥ï¡¼·Ï¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ç¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤ª¼ò¤¬¹¥¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£³¤¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¶¯¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢°û¤ß¤ä¤¹¤µ¤ä»ý¤Á±¿¤Ó¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤¬ÁªÂò¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢°û¼ò¤Î¾ìÌÌ¤´¤È¤Ë¡Öµá¤á¤é¤ì¤ë¤ª¼ò¤Îµ¡Ç½¡×¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢Ì£¤ä¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÅÙ¿ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥·¡¼¥ó¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤¬ÁªÂò¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤Î²Æ¡¢°ìÈÖ¤è¤¯°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ª¼ò¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«?
¡Ö¤³¤Î²Æ¤ËºÇ¤â¤è¤¯°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ª¼ò¤Î¼ïÎà¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥Ó¡¼¥ë(61.5%)¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¡¦¥µ¥ï¡¼·Ï(22.0%)¡×¡Ö¾ÆÃñ(5.5%)¡×¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¥Ó¡¼¥ë¤¬ºÇ¤â°û¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª¼ò¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¤¬¤è¤¯°û¤Þ¤ì¤ë¤ª¼ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Îä¤¿¤¯¡¢ÁÖ²÷´¶¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬²Æ¤Îµ¨ÀáÀ¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ûÍÑÉÑÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡û´ÎÂ¡¥±¥¢"¤ä¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³"¤È¹ÔÆ°¤ÎÊÉ
¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢´ÎÂ¡¤Î¥±¥¢¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?/¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï´ÎÂ¡¥±¥¢¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«?
¡Ö´ÎÂ¡¥±¥¢¤ÎÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢6³ä°Ê¾å¤¬¡Ö¤è¤¯»×¤¦(19.6%)¡×¡Ö¤È¤¤É¤»×¤¦(41.8%)¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£´ÎÂ¡¥±¥¢¤ÎÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÌó6³ä¤ª¤ê¡¢ÀáÅÙ¤¢¤ë°û¼ò¤ò°Õ¼±¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê»×¤ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁØ¤â°ìÄê¿ôÂ¸ºß¤·¡¢°û¼ò¤Ï¤¹¤ë¤¬·ò¹¯¤Þ¤Ç¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤³¤È¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«¿È¤Î´ÎÂ¡¥±¥¢¤Î¼Â»Ü¾õ¶·¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢6³ä°Ê¾å¤¬¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤(21.8%)¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤(40.1%)¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£´ÎÂ¡¥±¥¢¤ò¼Â»Ü¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¼«¸ÊÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¿ôÇÉ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢´ÎÂ¡¥±¥¢¤¬É¬Í×À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥±¥¢¤Þ¤Ç¤Ï¼Â»Ü¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
´ÎÂ¡¥±¥¢¤ò¤¢¤Þ¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«?
Á°¤Î¼ÁÌä¤Ç¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ë¡¢¡Ö´ÎÂ¡¥±¥¢¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö½¬´·²½¤Ç¤¤Ê¤¤(37.6%)¡×¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢¡Ö¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤(28.4%)¡×¡ÖÆÃ¤ËÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤(24.3%)¡×¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿²óÅú¤¬¡Ö½¬´·²½¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ø¤ÎÄêÃå¤¬ºÇÂç¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¼¡¤¤¤Ç¡Ö¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÆÃ¤ËÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²óÅú¤âÂ¿¤¯¡¢¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤»¤Ê¤¤ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÃÎ¼±ÉÔÂ¤äÌÜÅª°Õ¼±¤Î´õÇö¤µ¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢´ÎÂ¡¥±¥¢¤ò»Ï¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢´ÊÊØ¤«¤Ä·ÑÂ³²ÄÇ½¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ä¡¢¼Â´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ëÂÎ¸³Àß·×¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡û´ÎÂ¡¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤ª¼ò¤Î¼ïÎà¤ä°û¤ßÊý¤Ï?
¼¡¤Ë´ÎÂ¡¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¦°û¤ßÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æâ²Ê°å¤Ë¿Ò¤Í¤¿¡£
´ÎÂ¡¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤ª¼ò¤Î¼ïÎà¤Ï¤É¤ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«?/´ÎÂ¡¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤°û¤ßÊý¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«?
¡Ö´ÎÂ¡¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¦¤ª¼ò¤Î¼ïÎà¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¹â¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÅÙ¿ô¤Î¾øÎ±¼ò(Îã:¥¦¥¤¥¹¥¡¼¡¢¾ÆÃñ¤Ê¤É)(60.2%)¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡ÖÅü¼Á¤¬Â¿¤¤¾úÂ¤¼ò(Îã:ÆüËÜ¼ò¡¢¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ê¤É)(47.7%)¡×¡ÖÅº²ÃÊª¤òÂ¿¤¯´Þ¤à¤ª¼ò(Îã:´Ì¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¡¢¥ê¥¥å¡¼¥ëÆþ¤ê°ûÎÁ¤Ê¤É)(38.3%)¡×¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£ºÇ¤âÂ¿¤¯Áª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¹â¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÅÙ¿ô¤Î¾øÎ±¼ò¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÇ»ÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬Ä¾ÀÜÅª¤ÊÉéÃ´¤È¤·¤Æ¶¯¤¯Ç§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÅü¼Á¤¬Â¿¤¤¾úÂ¤¼ò¡×¤ä¡ÖÅº²ÃÊª¤òÂ¿¤¯´Þ¤à¤ª¼ò¡×¤¬¾å°Ì¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ã±¤Ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÎÌ¤ÎÂ¿²É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Åü¼Á²á¾êÀÝ¼è¤Ë¤è¤ë»éËÃ´Î¥ê¥¹¥¯¤ä¡¢Åº²ÃÊª¤¬Âå¼Õ²áÄø¤ËµÚ¤Ü¤·ÆÀ¤ë±Æ¶Á¤È¤¤¤Ã¤¿Í×°ø¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢°å»Õ¤¬¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Î¼ïÎà¤´¤È¤ÎÀ¸Íý³ØÅª±Æ¶Á¤òÁí¹çÅª¤ËÆ§¤Þ¤¨¤ÆÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡Ö´ÎÂ¡¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤È´¶¤¸¤ë°û¤ßÊý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÃ»»þ´Ö¤Ç¤ÎÂçÎÌ°û¼ò(¤¤¤ï¤æ¤ë"°ìµ¤°û¤ß"¤Ê¤É)(42.1%)¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö¹â¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÅÙ¿ô¤Î¤ª¼ò¤òÂ¿ÎÌ¤Ë°û¤à(41.3%)¡×¡Ö¶õÊ¢»þ¤Ë°û¤à(30.8%)¡×¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£°û¼ò¤½¤Î¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°û¤ßÊý¤Ë¤â´ÎÂ¡¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¡ÖÃ»»þ´Ö¤Ç¤ÎÂçÎÌ°û¼ò¡×¤ä¡Ö¹â¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Î¤ª¼ò¤òÂ¿ÎÌ¤Ë°û¤à¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Éé²Ù¤¬¹â¤¤¹ÔÆ°¤Ø¤Î·Ù²ü¤¬¶¯¤¤¤è¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¶õÊ¢»þ¤Î°û¼ò¡×¤Ê¤É¡¢ÂÎ¤Ø¤ÎµÛ¼ýÎ¨¤äÂå¼Õ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¾õ¶·¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡û°å»Õ¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¥±¥¢¤È¤Ï
Æü¾ïÅª¤Ë°û¼ò¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ç¤â¡¢´ÎÂ¡¥±¥¢¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç·ò¹¯ÌÌ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Êº¹¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«?/´ÎÂ¡¥±¥¢¤ò¤¢¤Þ¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Î¿´ÍýÅª¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡ÖÆü¾ïÅª¤Ë°û¼ò¤¹¤ë¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ÎÂ¡¥±¥¢¤ÎÍÌµ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ò¹¯ÌÌ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Êº¹¤¬½Ð¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿ºÝ¤Î´Îµ¡Ç½Äã²¼¤ÎÂ®ÅÙ¤¬°Û¤Ê¤ë(58.1%)¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î´Îµ¡Ç½¿ôÃÍ¤Î·¹¸þ¤¬°Û¤Ê¤ë(45.3%)¡×¡ÖÈèÏ«´¶¤ä·ñÂÕ´¶¤Î½ÐÊý¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë(36.8%)¡×¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£ºÇÂ¿²óÅú¤¬¡ÖÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿ºÝ¤Î´Îµ¡Ç½Äã²¼¤ÎÂ®ÅÙ¤¬°Û¤Ê¤ë¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢´ÎÂ¡¥±¥¢¤ÏÄ¹´üÅª¤Ê·ò¹¯°Ý»ý¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¼¡¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¡Ö·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î´Îµ¡Ç½¿ôÃÍ¤Î·¹¸þ¡×¤ä¡ÖÈèÏ«´¶¤ä·ñÂÕ´¶¤Î½ÐÊý¡×¤«¤é¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ä¸¡ºº·ë²Ì¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤â¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö´ÎÂ¡¥±¥¢¤ò¤¢¤Þ¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÊýË¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö°û¼òÎÌ¡¦ÉÑÅÙ¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÊýË¡(¤ª¼ò¤ò¤ä¤á¤º¤ËÅ¬ÎÌ°û¼ò¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë/½ù¡¹¤Ë¸º¤é¤¹¥¹¥Æ¥Ã¥×Ë¡)(45.9%)¡×¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢¡Ö¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ¤«¤é¤Î±ÉÍÜÀÝ¼è(Æü¾ï¤Î¿©»ö¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¿©ºà¡¦¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤Î¥±¥¢)(44.3%)¡×¡Ö¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡¦·ò¹¯¿©ÉÊ¤Î³èÍÑ(´ÎÂ¡¤ËÎÉ¤¤À®Ê¬¤ò´Þ¤à¤â¤Î¤ò¼ê·Ú¤ËÀÝ¤ë)(36.8%)¡×¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¹ÔÆ°¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤ÆºÇ¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö°û¤ßÊý¤½¤Î¤â¤Î¤òÄ´À°¤¹¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡×¤À¤Ã¤¿¡£ÌµÍý¤Ë¶Ø¼ò¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Å¬ÎÌ°û¼ò¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë»Ù»ý¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼¡¤¤¤Ç¡Ö¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ¤«¤é¤Î±ÉÍÜÀÝ¼è¡×¡Ö¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡¦·ò¹¯¿©ÉÊ¤Î³èÍÑ¡×¤â»Ù»ý¤òµÍ¤á¤¿¡£
ÉáÃÊ¤«¤é°û¼ò¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬¡¢´ÎÂ¡¤ËÎÉ¤¤À®Ê¬¤òÆü¾ïÅª¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«?
¡Ö´ÎÂ¡¤ËÎÉ¤¤À®Ê¬(Îã:¥ª¥ë¥Ë¥Á¥ó¡¢¥¯¥ë¥¯¥ß¥ó¡¢¥¿¥¦¥ê¥ó¤Ê¤É)¤òÆü¾ïÅª¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Í¤¨¡×¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢9³ä°Ê¾å¤¬¡ÖÈó¾ï¤ËË¾¤Þ¤·¤¤½¬´·¤À¤È»×¤¦(43.2%)¡×¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙË¾¤Þ¤·¤¤½¬´·¤À¤È»×¤¦(48.5%)¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
