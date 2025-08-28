これからの予定【経済指標】
【フィリピン】
BSP翌日物借入金利（8月）15:30
予想 5.0% 前回 5.25%（政策金利)
【トルコ】
貿易収支（7月）16:00
予想 N/A 前回 -81.7億ドル
【スイス】
実質ＧＤＰ（2025年 第2四半期）16:00
予想 0.2% 前回 0.5%（前期比)
予想 1.4% 前回 2.0%（前年比)
【ユーロ圏】
ユーロ圏マネーサプライM3（7月）17:00
予想 3.4% 前回 3.3%（前年比)
ユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（8月）18:00
予想 N/A 前回 -15.5
ユーロ圏景況感指数（8月）18:00
予想 95.9 前回 95.8
【南アフリカ】
生産者物価指数（PPI）（7月）18:30
予想 0.6% 前回 0.2%（前月比)
予想 1.3% 前回 0.6%（前年比)
【インド】
鉱工業生産指数（7月）19:30
予想 2.3% 前回 1.5%（前年比)
【メキシコ】
雇用統計（7月）21:00
予想 2.8% 前回 2.69%（失業率)
【カナダ】
経常収支（2025年 第2四半期）21:30
予想 -19.5億カナダドル 前回 -21.3億カナダドル
【米国】
実質ＧＤＰ（改定値）（2025年 第2四半期）21:30
予想 3.0% 前回 3.0%（実質GDP・前期比年率)
予想 1.4% 前回 1.4%（個人消費・前期比年率)
予想 2.0% 前回 2.0%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想 2.5% 前回 2.5%（コアPCE価格指数・前期比年率)
新規失業保険申請件数（08/17 - 08/23）21:30
予想 22.8万件 前回 23.5万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（08/10 - 08/16）
予想 196.4万件 前回 197.2万件（継続受給者数)
中古住宅販売成約指数（7月）23:00
予想 -0.2% 前回 -0.8%（前月比)
予想 N/A 前回 -0.3%（前年比)
※予定は変更されることがあります。
