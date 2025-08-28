【フィリピン】
BSP翌日物借入金利（8月）15:30
予想　5.0%　前回　5.25%（政策金利)

【トルコ】
貿易収支（7月）16:00
予想　N/A　前回　-81.7億ドル

【スイス】
実質ＧＤＰ（2025年 第2四半期）16:00
予想　0.2%　前回　0.5%（前期比)　
予想　1.4%　前回　2.0%（前年比)

【ユーロ圏】
ユーロ圏マネーサプライM3（7月）17:00
予想　3.4%　前回　3.3%（前年比)

ユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（8月）18:00　
予想　N/A　前回　-15.5

ユーロ圏景況感指数（8月）18:00
予想　95.9 　前回　95.8

【南アフリカ】
生産者物価指数（PPI）（7月）18:30　
予想　0.6%　前回　0.2%（前月比)
予想　1.3%　前回　0.6%（前年比)

【インド】
鉱工業生産指数（7月）19:30
予想　2.3%　前回　1.5%（前年比)

【メキシコ】
雇用統計（7月）21:00
予想　2.8%　前回　2.69%（失業率)

【カナダ】
経常収支（2025年 第2四半期）21:30
予想　-19.5億カナダドル　前回　-21.3億カナダドル

【米国】
実質ＧＤＰ（改定値）（2025年 第2四半期）21:30
予想　3.0%　前回　3.0%（実質GDP・前期比年率)
予想　1.4%　前回　1.4%（個人消費・前期比年率)
予想　2.0%　前回　2.0%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想　2.5%　前回　2.5%（コアPCE価格指数・前期比年率)

新規失業保険申請件数（08/17 - 08/23）21:30　
予想　22.8万件　前回　23.5万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（08/10 - 08/16）
予想　196.4万件　前回　197.2万件（継続受給者数)

中古住宅販売成約指数（7月）23:00
予想　-0.2%　前回　-0.8%（前月比)
予想　N/A　前回　-0.3%（前年比)

※予定は変更されることがあります。