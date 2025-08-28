テクニカルポイント 豪ドル/ドル、保ち合い相場続くも、やや下値模索 テクニカルポイント 豪ドル/ドル、保ち合い相場続くも、やや下値模索

テクニカルポイント 豪ドル/ドル、保ち合い相場続くも、やや下値模索



0.6555 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.6543 エンベロープ1%上限（10日間）

0.6520 一目均衡表・基準線

0.6520 一目均衡表・雲（上限）

0.6506 現値

0.6499 一目均衡表・雲（下限）

0.6488 21日移動平均

0.6479 10日移動平均

0.6475 100日移動平均

0.6470 一目均衡表・転換線

0.6422 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

0.6414 エンベロープ1%下限（10日間）

0.6383 200日移動平均



豪ドル/ドルは、８月に入ってからは０．６４台から０．６５台半ばでのレンジ内で推移している。水準的には０．６４９９－０．６５２０と極めて薄い一目均衡表の雲の中に位置している。ＲＳＩ（１４日）は５２．１と中立水準５０付近で推移している。今月は雲の下側に抜ける頻度が多めとなっており、今後下方向を試す可能性が指摘される。サポートは２００日線０．６３８３および心理的水準０．６４００となる。心理的水準０．６５００がちょうど現在の水準になっている。

