堺雅人×井川遥『平場の月』儚く過ぎゆくも、かけがえのない瞬間を収めた場面写真一挙解禁
堺雅人が主演を務め、井川遥が共演する映画『平場の月』より、儚く過ぎゆくも、かけがえのない瞬間を収めた場面写真17点が解禁された。
【写真】堺雅人×井川遥のありふれた日常とかけがえのない瞬間を捉えた『平場の月』場面写真ギャラリー（17点）
第32回山本周五郎賞を受賞した朝倉かすみの同名小説を映画 第32回山本周五郎賞を受賞した朝倉かすみの同名小説を映画化する本作は、リアルで切ない35年越しの初恋ラブストーリー。“恋愛ドラマの名手”と呼ばれる土井裕泰が監督を務める。
主人公の青砥健将役に8年ぶりの映画主演となる堺雅人、青砥が中学時代に思いを寄せていた須藤葉子役に井川遥。また、2人の中学生時代を坂元愛登と一色香澄が演じ、中村ゆり、でんでん、吉瀬美智子、成田凌、そして堺と11年ぶりの共演となる大森南朋らが脇を固める。
今回解禁となるのは、青砥（堺）と須藤（井川）のごくありふれた日常に宿るかけがえのない瞬間をとらえた初解禁カットを含む17点の場面写真。自転車に2人乗りをしながら無邪気に笑う青砥と須藤や、公園のベンチに腰掛け肩の力を抜いて会話を楽しむ瞬間、居酒屋でビールを飲みながらお互いをねぎらう場面など、徐々に心の距離を縮めていく2人の温かな関係性を鮮やかに映し出している。
さらに、2人の中学生時代の様子も描かれている。教室での何気ない一幕や、初々しく自転車に2人乗りをする姿は、まさに青砥と須藤の“初恋”を思い起こさせ、彼らの物語により一層の深みを与える。
ほかにも、中村ゆり演じる須藤の妹・みっちゃんや吉瀬美智子演じる青砥の元妻、でんでんや椿鬼奴演じる青砥の同僚、安藤玉恵や大森南朋が演じる青砥と須藤の同級生など、青砥と須藤の恋の満ち欠けを見守る人々の姿も切り取られている。2人を包み込む穏やかな時間の流れを感じさせる場面写真が一挙解禁となった。
映画『平場の月』は、11月14日より全国公開。
