遊んでたら仕事でAI使えるようになってた。暇潰しからはじめるAI入門
自分ルールで遊べる。しかも学びにもなるのがAIの魅力（※個人の意見です）。
先日のChatGPT「GPT-5」の発表など、絶えず話題とアップデートが登場し続けるAI。しかし、「正直、あんまりついて行けていない……」「すごいすごいと言うけれど、いまいちピンと来てない」という人もいるのでは？
そんな人におすすめしたいのが、とりあえず遊んでみること。
おもしろがって使っているうちに、関心や興味もどんどん広がっていきます。そして、そのなかで、AIにできること・できないことが直感的に見えてきて、「じゃあ仕事でこう使ってみるか」みたいなアイデアにもつながります。
というわけで、今回はおすすめの「遊びからAIを知るアイデア」をお届けします。
「エア旅行プラン」で旅気分を味わいつつ、アウトプットを試す
この夏、旅行に行きたかったけど叶わなかった人、暑過ぎて行く気力がない人におすすめしたいのがプランだけの「エア旅行」。これが地味に楽しい。
やり方は簡単。特に深く考えないで「こんな旅したいな〜」くらいの要望を投げれば、それらしいプランが上がってきます。
筆者の場合はChatGPTを利用していますが、こんな感じ（GPT-5です）。
「日本国内で一泊二日、東京出発で予算5万、ちょっとノスタルジックな小旅行プランを考えてみて」と投げてみると、次のようなプランが。
行き先の提案から、巡る場所、泊まる旅館など、全部考えたうえに、表のような形式も使ってまとめてくれます。
AIは誤情報なども出してきますが、エア旅行なので気にする必要もなし。それでもちょっとチェックしてみると、新幹線代や宿泊費など意外と正確だったり（もっとも2日目の朝から利き酒は若干「？」ではありますが）。
「へー、越後湯沢か。いいねぇ」と気になってきたら、今度はAIに「現地の雰囲気をストリートビューで見せて」と頼むと、ちゃんと検索して画像を見せてくれます。
ここから先は、現地の名所や歴史を教えてもらうもよし、違う場所でプランを考えてもらうもよし、旅し放題です。
このように、与えられた指示から複合的に情報をまとめて、求めているアウトプットをつくり出したり、その流れで新たに必要になった情報を集める、別の形で出力するといったことが、瞬時にできるのがAIの魅力。
それを実感する入口に、このエア旅行プラン、試してみては？
興味のあることを「学習モード」で深掘りしながら、インプット感覚も学ぶ
興味があるけど、時間がなくて勉強できてないこと、ありますよね。
そういうものを楽しみながら学ぶのにおすすめなのが、つい最近、ChatGPTやGeminiで登場した「学習モード」。
「宿題を一緒に考えてもらう」みたいな使い方のイメージが強いかもしれませんが、大人の個人学習にも便利。
たとえば、私は前々から興味があった高層ビルの歴史について、ChatGPTに教えてもらいました。
学習モードの使い方は、ChatGPTの場合はチャット欄の「＋」マークから「あらゆる学びをサポート」を選ぶだけ。
「高層ビルの歴史を教えて。まったくの初学者です」と入力すると、認識のすり合わせのあと、クイズ形式で学習がスタート。
このように「ステップ・バイ・ステップ」で教えてくれるのがポイント。
普通にAIに「教えて」と言うと、長大な年表みたいな形式で出てくることが大半。それもありがたいのですが、咀嚼に時間がかかるうえに、定着しにくいのが難点でした。
その点、「学習モード」だとクイズを出してくれたり、1つ1つ噛み砕いて教えてくれるので、より定着につながりやすい印象。
実は、通常のモードでも指示の仕方で調整は可能なのですが、学習モードなら最初から勉強に最適な形で解答するように調整されているので手間が少ないのです。
同様のお願いをGeminiにしてみたのが、上の画像。
こちらの方がより、読み物としての密度が高い印象ですね。この辺りは好みで選ぶと良さそうですが、教え方の指示を出せばどちらでも微調整は可能かと思います。
なお、AIの教え方はその時々で形式が変わるので、要望を伝えながら理想形に近づけていくのがいいでしょう。また、繰り返しになりますが誤情報も含まれている可能性があるので、厳密さが必要な時は別途、自分で確かめると確実です。
このような学習の仕方は、従来の読書や検索とはまったく違った体験です。こちら側から、望むインプットの形をつくり出せるのもAIの魅力。
というわけで、今回紹介したアイデアに限らず、好奇心ドリブンでどんどん、使ってみるのがおすすめです。
