¡Ö¥¹¥Þ¥Û¼ó¡×¤Ë¤â! ¤ªÉ÷Ï¤¤Î¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤µ¤¬6»þ´Ö»ýÂ³¡¢¥³¥ê¡¦ÄË¤ß¤òÏÂ¤é¤²¤ë¡Ö¶Í³¥ ¼ó¥é¥¯¥Û¥Ã¥È¥ó¡×È¯Çä - ¾®ÎÓÀ½Ìô
¾®ÎÓÀ½Ìô¤Ï9·î4Æü¡¢°åÎÅ²¹Ç®¥·¡¼¥È¡Ö¶Í³¥ ¼ó¥é¥¯¥Û¥Ã¥È¥ó¡×(¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê)¤òÁ´¹ñ¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ö¶Í³¥ ¼ó¥é¥¯¥Û¥Ã¥È¥ó¡×(¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê)
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¤ÎÁ°·¹»ÑÀª¤Ë¤è¤ë¡Ö¥¹¥Þ¥Û¼ó¡×¤Ï¡¢¼ó¼þ¤ê¤Î¶ÚÆù¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¡¢¡Ö¼ó¤Î¥³¥ê¡×¤ä¡ÖÄË¤ß¡×¤Ê¤É¤ÎÉÔÄ´¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Æ±¼ÒÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢20¡Á69ºÐÃË½÷¤ÎÌó55%°Ê¾å¤¬¡Ö1Ç¯°ÊÆâ¤Ë¼ó¤Î¥³¥ê¡¦ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¿Í¸ý´¹»»¤¹¤ë¤È4140Ëü¿Í¤ËµÚ¤Ö¤È¿ä·×¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤ÎÁí¿Í¸ý¤ËÂÐ¤·¡¢¤ª¤è¤½3¿Í¤Ë1¿Í¤¬¼ó¤ÎÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤«¤é¡¢¥¹¥Þ¥Û¼ó¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¥³¥ê¡¦ÄË¤ß¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤¿¤á¡¢Æ±¾¦ÉÊ¤Ï³«È¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡û¤ªÉ÷Ï¤¤Î¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤µ¤Î°åÎÅ²¹Ç®
¤Þ¤ë¤Ç¤ªÉ÷Ï¤¤Î¤è¤¦¤Ê¿´ÃÏ¤è¤¤²¹¤«¤µ(38¡î°Ê¾å)¤¬6»þ´Ö»ýÂ³¡£¼ó¤Ê¤É¤Î¥³¥ê¡¦ÄË¤ß¤ò²þÁ±¤¹¤ë¡£
¡ûÆü¾ïÀ¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤ËÀß·×¤·¤¿¼óÀìÍÑ¤ÎÆÃ¼ì·Á¾õ
¼ó¤ÎÇº¤ß¤Î¤¢¤ëÉô°Ì¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤Ï¤¬¤ì¤Ë¤¯¤¤±©¹½Â¤¤Ç¡¢¤¦¤Ê¤¸ÊÕ¤ê¤È¼ó¤ÎÎ¾Â¦ÌÌ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²¹¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£2ÁØ¤Î¥·¡¼¥È¤Ç¡¢¼ó¤ÎÆ°¤¤ËÄÉ½¾¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆü¾ï¤ÎÆ°ºî¤¬¹Ô¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼ó¤È¤ÎÇ´ÃåÉôÊ¬¤Ï¡¢°åÎÅÍÑ¤ÎÈ©¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤«¤Ö¤ì¤Ë¤¯¤¤Ç´ÃåÁÇºà¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¦¤Ê¤¸¤ÎÉôÊ¬¤ÏÇ´ÃåÉô¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¡¢È±¤ÎÌÓ¤Î´¬¤¹þ¤ß¤¬µ¯¤³¤ê¤Ë¤¯¤¤Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤ËÀß·×¤·¤¿¼óÀìÍÑ¤ÎÆÃ¼ì·Á¾õ
¡Ö¶Í³¥ ¼ó¥é¥¯¥Û¥Ã¥È¥ó¡×(¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê)
