中国が２８日、「北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長が９月３日に北京で開催される『中国抗日戦争勝戦８０周年記念行事軍事パレード』に出席する予定」と明らかにした。

この日、中国の洪磊外務次官は「中国人民抗日戦争および世界反ファシスト戦争勝利８０周年（戦勝節８０周年）記念活動」準備状況ブリーフィングで「習近平主席の招請で２６人の外国国家元首および政府首脳が記念活動に出席する」とし、金正恩委員長を含む出席者名簿を公開した。

この名簿によると、今回の行事にはロシアのプーチン大統領をはじめ、ベトナム、ラオス、インドネシア、マレーシア、モンゴル、パキスタン、ネパール、カザフスタン、ウズベキスタン、タジキスタン、キルギス、トルクメニスタン、ベラルーシ、イランなどの首脳が出席する。韓国の禹元植（ウ・ウォンシク）国会議長をはじめ、各国高官級も出席予定者名簿に名を連ねた。

中国が公開した出席者リストによると、今回の軍事パレードでは金正恩国務委員長、習近平主席、プーチン大統領が初めて同じ場所に集まることになる。

この日、北朝鮮も金正恩国務委員長の中国訪問を公式化した。

朝鮮中央通信は「朝鮮労働党総書記で朝鮮民主主義人民共和国国務委員長である敬愛する金正恩同志が、中国共産党中央委員会総書記、中華人民共和国主席の習近平同志の招請で中国人民抗日戦争および世界反ファッショ戦争勝利８０周年記念行事（中国抗日戦争勝戦８０周年記念行事軍事パレード）に出席するため、近く中華人民共和国を訪問する」と伝えた。