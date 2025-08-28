モンブランは2025年9月1日(月)から11月9日(日)の期間、レザーキャンペーンを開催します。

モンブラン「レザーキャンペーン」

【店舗名／開催期間】

・モンブラン 銀座本店 9月1日(月)―9月15日(月・祝)

・高島屋京都店 9月1日(月)―9月15日(月・祝)

・阪急メンズ東京店 9月17日(水)―9月28日(日)

・日本橋三越本店 9月17日(水)―9月28日(日)

・大阪高島屋店 9月17日(水)―9月28日(日)

・日本橋高島屋店 9月30日(火)―10月13日(月・祝)

・ジェイアール名古屋タカシマヤ店 9月30日(火)―10月13日(月・祝)

・阪急メンズ大阪店 9月30日(火)―10月13日(月・祝)

・銀座三越店 10月15日(水)―10月26日(日)

・小田急新宿店 10月15日(水)―10月26日(日)

・札幌大丸店 10月15日(水)―10月26日(日)

・伊勢丹新宿店 10月28日(火)―11月9日(日)

・名古屋松坂屋店 10月28日(火)―11月9日(日)

・岩田屋本店 10月28日(火)―11月9日(日)

※手作業での名入れのため、お渡しまでに4週間程度お時間をいただきます。

※カリグラファーの来店はございません

アーティスティック ディレクター、マルコ・トマセッタが手掛ける2025年秋冬レザーコレクションは、自然の美しさと洗練されたエレガンスが織りなす、奥深いカラーパレットが特徴です。

モンブラン山の雄大な景観からインスピレーションを得て、その豊かな色彩と質感をレザーアイテムに落とし込み、時代を超越するエレガンスと現代的な深みを表現しました。

期間中、対象のスモールレザーグッズを含む税込50,000円以上購入のお客様には、特別なパーソナライズサービスを用意しています。

熟練のカリグラファーが、購入したスモールレザーグッズに、ご希望のイニシャルまたはお名前を優美な箔押しで丁寧に名入れします。

新色ツイードブルー、ツイードカーキのペンポーチ

手書きによる名入れのイメージ

