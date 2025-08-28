爆笑問題の太田光が２６日深夜に放送されたＴＢＳラジオ「爆笑問題カーボーイ」に出演した。

番組冒頭、太田は司会を務めるＴＢＳ「サンデー・ジャポン」に出演した、岸谷五朗と岸谷香の息子・岸谷蘭丸について語った。

五朗はかつて寺脇康文らと「ＳＥＴ隊」を結成し、芸人として活動。爆笑問題とは同時期に活動していたこともあり、本番前に蘭丸からあいさつを受けた太田は「ずっと同期でやっていて、息子さん来たからさ、うれしくなっちゃってさ。『おー、オレお前のオヤジと大親友だったんだよ！。同期でさ！』って」と、声を掛けたという。

相方の田中裕二から「嫌な感じだなぁ」とツッコまれ、「嫌だったのかな？やっぱり。後で嫌だったろうなと思ったんだけど、オレ後悔しているんだよ、あの日のことを」と猛省。「岸谷五朗が『サンジャポいくのか。爆笑さんとは昔一緒にやってたんだ』ぐらいの話はしてるのかと、思っちゃってたのがオレの馬鹿なところ」と、苦笑した。

太田によると、蘭丸は父が過去に芸人活動をしていたことを知らなかったといい、「オヤジと同期だよ、オレはって言ったら、『なんのことですか？オヤジお笑いやってたんですか？』って。『親父芸人なんてやってないですよ』って言うんだよ。オレもいやぁーーーみたいになっちゃって」と振り返った。