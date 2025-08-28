第１子妊娠を発表した女優・高畑充希が公の場に姿を見せ、注目を集めている。

映画「秒速５センチメートル」（奥山由之監督、１０月１０日公開）に出演する高畑は、２７日に都内で行われた完成報告会に出席。ヒロイン・篠原明里役を演じており、「こんなに美しい物語に参加できたことをうれしく思います」とコメントした。

壇上ではミニ丈の黒い衣装姿。靴も黒だが、鮮やかなピンクの靴下がポイントになっている。映画の公式ＳＮＳでも「キャスト人と奥山由之監督による完成報告会が開催されました」と伝え、全身の集合写真が掲載された。

キュートな姿にネット上では「優しい表情になったなぁ」「幸せなんだろうなぁ」「めっちゃ綺麗」とうっとり。「高畑充希さんの衣装、とっても可愛い」「黒の衣装にピンクのソックスめっちゃ可愛い…確か妊婦さんだったはず」「ピンクの靴下のブランド。可愛すぎる〜どこのだ〜」「マタニティスタイルも素敵」と衣装にもくぎ付けだった。

高畑は２０２４年１１月に俳優・岡田将生との結婚を発表。今年７月に「この度、新しい命を授かりましたことをご報告申し上げます。冬ごろの出産を予定しており、今後の仕事に関しましては、体調と相談しながら進めていく予定です」と発表した。２７日の完成報告会が妊娠発表してから初の公の場となっていた。