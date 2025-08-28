ＡＩ（人工知能）の翻訳技術を使い、ラジオ番組を多言語で配信する取り組みを文化放送が始めた。

パーソナリティーが日本語で話した内容を、ＡＩが英語や中国語に翻訳し、本人のような声を作成して流す仕組み。第１弾の「立花慎之介 僕の声で。君の言葉で。」（木曜午後６時配信）に出演する声優の立花慎之介は、「海外のリスナーとも言語を超えたつながりを感じられた」と語る。（川床弥生）

１０分間の短い番組では、「海外のアニメイベント」「声優という職業」「夏祭り」など、海外の人が興味を持ちやすいアニメやゲーム、日本の文化をテーマに配信している。日本語を英語と中国語に訳すだけでなく、笑ったり、驚いたり、感情や雰囲気をそのまま、まるで本人が流暢（りゅうちょう）に外国語をしゃべっているかのようにＡＩが音声を作成する。

「不思議な感覚だった。僕が英語で話すと低め、中国語だと高めの声質になるんだなと。吹き替えの仕事で、リズム感が言語によって違うことは知っていたけれど、言葉の長さも違うのは新しい発見だった」

立花は２００３年にデビューし、アニメ「ハイキュー！！」の夜久衛輔、「わんだふるぷりきゅあ！」のメエメエ、ゲーム「アイドリッシュセブン」の千など、多数のキャラクターを演じてきた。海外人気も高く、海外のアニメイベントにも数多く出演。その際は通訳を通すが、「（翻訳を）待っている間のもどかしさがあった。自分でしゃべりたいけど、語学を勉強する時間もなくて」。

出演依頼を受け、「ぜひやりたい」と即答した。「アニメ好きの海外ファンが日本語を覚えてくれることに甘えていた部分もあった。初めて挑戦する“ファーストペンギン”であることに価値があると思った」。先月から番組が始まり、カナダや中国といった海外からもメールが寄せられ、反応は上々だ。

ＡＩに仕事を奪われるのではと危機感を抱く同業者もいるが、「僕はＡＩを超大型新人だと思っている」と話す。「ＡＩ化の流れは止まらないし、進化もめざましい。戦うにはその手法を学ぶべきだと思う。いっぱいＡＩに触れ、ＡＩにはできないことをやっていけば、そこに声優の生きる道がある」

声優の声を無断でＡＩに学習させて声を生成する「無断生成ＡＩ」には反対だ。「新人の頃から声にも著作権があると言い続けてきた。無断は困るけど、こういう形で『ＡＩが生成した立花さんの声を使いたい』というのは、新しい声優のあり方なのかなと思う」

ＡＩと共存する未来を見据え、「ＡＩは万能だけど、実在していない。声優が生で言葉を発する良さや価値を、今後も提示し続けていきたい」と話している。

米の技術で１５０以上の言語に対応

今回の取り組みは、米国の音声翻訳ＡＩ企業「ＣＡＭＢ．ＡＩ」の技術を使用している。１５０以上の言語への変換が可能で、米国のスポーツ番組などで活用されているという。生配信番組ではないので、ＡＩの翻訳を各言語のネイティブの人が正しいかどうか確認した上で配信している。

文化放送は人気声優やアニメ、ゲームの番組を多数制作しており、広告会社「電通」とともに、各国のラジオ局とのネットワーク作りを進める考えだ。

プロジェクトを企画した同局の三ツ谷建志・Ａ＆Ｇデジタル部次長補佐は「翻訳する言語の数や番組の数を増やし、海外に発信したい。逆に、海外の番組を日本語に翻訳して放送することにも挑戦したい」と意気込んでいる。